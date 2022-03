Cuentos de la selva: Hombre cuenta sobre el pelacara del recreo La Capirona

Un día, mi tío me contó sobre el pelacara del antiguo recreo ‘La Capirona’ mencionó que antiguamente era muy visitado, pero cada que iban un miembro de la familia desaparecía y nunca los encontraban. Comentaba que por las noches bajaba una nave grande con luces que cegaban la visión y se llevaba a los capturados.

Me quedé pensando, así que estuve preguntando quien era el dueño de dicho lugar y después de unos días de cuestionar me dijeron que el dueño del antiguo local era un gringo, ahora no digo que es pelacara, solo que era gringo, principal característica de los pelacaras.

Jamás se supo la identidad del verdadero dueño, pero comentan que cuando la policía comenzó a investigar las desapariciones, el sujeto abandonó el recreo.

El día que los agentes fueron al lugar, encontraron jaulas para personas y pequeños pasadizos, pero no hallaron a ningún desaparecido.

Muchos afirman que esos pasadizos y jaulas fueron destruidas y enterradas por los mismos policías o pelacaras, que lo hacían para no asustar a la población y sigan visitando el recreo turístico.

Recuerdos de niño

En Pucallpa por el año 2008 se escuchó mucho sobre los pelacaras, en la televisión, las radios y hasta los periódicos decían habían venido a la ciudad y se llevan a niños y adolescentes para sacarle su grasa y sus órganos.

Después de sacarle todo, dejaban abandonado los cuerpos con el estómago abierto, sin órganos y con fajos de dólares dentro y era justamente por esta plata que las familias de las víctimas de los pelacaras no los denunciaban a la policía; y que cuando alguien lo hacia los pelacaras pagaban a las autoridades para que no hicieran caso a la denuncia.

JEAN VILLACREZ