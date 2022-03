CUENTOS DE LA SELVA: Hombre aseguró que la Yacumama lo intento matar

Mi abuelita decía, que la serpiente que me atacó era la yacumama, y la vez que le encontré fuera de su habita era para alimentarse, pues ella siempre se encuentra en el río y si pasa mucho tiempo fuera, el Ucayali se seca.

Comienza la historia

Llegamos al lugar, todo era monte y entonces nos adentramos, como unos conquistadores. El izango nos picaba, pero no logró detenernos, hasta que escuchamos a los monos gritar desesperadamente, no sabíamos que les pasaba, pero aun así continuamos.

Habíamos venido muchas veces, aunque esta vez con los gritos de los animales, era muy tenebroso, mi hermano empezaba a sentir miedo, pero seguimos continuando.

Una vez en el lugar, encontramos el árbol y estaba repleto de aguaje, estábamos felices, ¿pero ahora quien subía? se hacía tarde y como no había otra opción, subí y mi hermano recogería los aguajes

Todo iba bien, hasta que volvimos a escuchar a esos monos, era estresante el ruido que hacían, pero seguimos continuando. Era de noche cuando terminamos de recolectar todas las frutas, regresábamos por el mismo lugar cuando de pronto escuchamos disparos.

Como toda persona curiosa, nos acercamos y entonces lo vimos, era una tremenda anaconda, era la más grande que habíamos visto, unos 7 metros aproximadamente, su hambre era insaciable se comía un mono tras otro.

Tratamos de no hacer ningún ruido, e irnos alejando hasta llegar al bote, bueno, esa era mi intención, pero mi hermano había huido no sabía a donde, estaba solo.

Salí corriendo, no me importaba que hiciera ruido, solo quería llegar al bote. En cuanto a mi hermano, me imagine que estaría en un árbol, en realidad estaba enojado no creí que me abandonaría de esta forma, pero mi vida corría riesgo, sentía que se acercaba.

VER TAMBIEN: Cuentos de la selva: Hombre cuenta sobre el pelacara del recreo La Capirona

Llegue al bote, reme los más rápido que podía, hasta que me sentí cansado a mitad del río, entonces volteé a ver a la orilla, no había nada hasta que apareció un hombre, sus gestos, su ropa, era mi hermano, volví para recogerlo.

Pasaba algo raro, no decía nada, esperó a que llegáramos a casa para que me diga lo que había pasado.

“Perdona que te haya dejado solo, me escondí entre los matorrales, creí que estaría a salvo ¡pero me encontró! La serpiente que me trago, pero logró escupirme porque le corte la garganta con el machete, no me siguió para mi suerte.

JEAN VILLACREZ