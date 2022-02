Cuentos de la selva: El Jinete de la selva

Vivíamos en una zona rural yo, mis padres y mi hermano menor, en ese entonces yo tenía 10 años y mi hermano 8, nos las pasábamos jugando con otros niños, nuestro lugar favorito era un arroyo que en realidad nos quedaba a 20 minutos a pie de nuestro hogar, en ese lugar nos encantaba estar nadando, platicando, riéndonos de nuestras travesuras, durante horas nos las pasábamos ahí.

En ese entonces se nos acerca un señor que iba con un caballo, nos comenzó a platicar que su caballo le gustaba jugar con los niños y se divertía que se montarán en él, nos quedamos viendo extrañamente al señor y al caballo, no se veían raros ni de mal aspecto, y si aceptamos jugar y subirnos al caballo, primero me subí yo, después el señor les ayudo a subir a mi hermanito, y otro niño.

Ya que estábamos arriba comenzó a cabalgar, relinchaba y corría hacia la maleza, de tantos árboles se veía obscuro

Pero antes de llegar más lejos les dije a los otros que nos aventuramos al césped y lo hicimos, el caballo siguió su camino, lo perdimos de vista y en realidad si nos pareció divertido, al siguiente día, decidimos ir de nuevo, ahora éramos más niños (en total 5 éramos) y de nuevo se presentó el señor con otro caballo e igual nos subimos 3 niños los demás igual se querían subir y ahí dijo el señor no se preocupen y acarició el caballo y comenzó a estirarse, a la edad de mis amiguitos no se les hacía raro eso pero a mi si, aun así no le tome importancia y comenzó a correr de nuevo hacia la obscuridad e igual saltamos pero esta vez no todos, se quedaron 2 niños arriba fueron los que no sabían que tenían que saltar, se los llevó el caballo a la obscuridad, regresamos de inmediato a buscar al señor y no lo encontramos, fuimos a casa corriendo avisarles a nuestros padres, les contamos todo lo sucedido y de inmediato sacaron sus machetes y hachas, sabían q no era algo normal, buscamos durante días…

JEAN VILLACREZ