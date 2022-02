Cuentos de la selva: ‘Chibolo’ sueña a sus padres y causa accidente

Mis padres, creían bastante en mitos, decían que mi alma escapaba de mi cuerpo, por lo que nunca me despertaban o sino quedaría como un muerto viviente, un cuerpo sin alma. Así que llamaron a un tipo de chaman o algo similar, me realizo una sesión, era muy gracioso su forma en la que se movía, pero dijo algo muy interesante; “cada que sueñes, procura no ir tan lejos.

Rogaba a mis padres que no me mandaran a la tienda e incluso lloraba para no ir, pero igual iba. Un día golpeé en la cara al niño que siempre me decía loquito, su mamá vino a mi casa y le increpó a mi progenitora, estaba de miedo, pero también con mucha molestia, pues no era justo que tenga que aguantarlo.

Sabía que, si lo hacía, mamá me daría una buena golpiza, pero ya no importaba le grite desde mi cuarto; “Señora su hijo es un tonto, yo no soy un loco, ojalá le haya dolido” bueno, me cayó una paliza, pero mamá lo entendía, ella era muy buena conmigo, luego de palearme me preparaba mi comida preferida, ¡La extraño!

Actualmente pasaron 20 años, desde ese día ya no tengo ese problema, cambiaron muchas cosas. Lamentablemente, regreso a Pucallpa para visitar la tumba de mis padres, no estuve el día que fallecieron, siento mucha culpa por ello.

Ya es de noche me acuesto a la cama y los recuerdo, la verdad me siento muy dolido, pero la vida sigue, mañana me regreso a Chiclayo, tengo que despertar muy temprano.

De pronto los sueño ¡son ellos! me hacen señas para que los siga, siento pasos firmes, me pregunto si estoy sonámbulo y recuerdo lo que dijo el chamán, “Procura no ir tan lejos” ya no importa lo que pase solo quiero abrazarlos, estoy tan cerca de ellos, tocaré sus manos, pero despierto y estoy en urgencias, había provocado un accidente automovilístico que acabó con la vida de una persona.

Basada en testimonios reales

JEAN VILLACREZ