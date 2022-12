Continúan los debates de prisión preventiva para funcionarios de ‘Yarina’

En el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, que dirige el juez Jasón panduro del águila continúan las audiencias de prisión preventiva por los delitos de organización criminal y colusión agravada contra once integrantes de la presunta organización criminal de funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

El tercer presupuesto aun continua en debate entre el Ministerio Público y la defensa técnica de las once personas implicadas en el requerimiento de 36 meses de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público contra los investigados.

La defensa técnica realizó su defensa de sus patrocinados exponiendo ante el magistrado que resolverá este caso jurisprudencia que beneficiaría a su patrocinado.

Darly Guzmán abogado, indicó que la comisión interamericana de derechos humanos revela que si no existen las suficientes evidencias del delito entonces no se aplicaría la prisión preventiva, reveló que su patrocinado no se va a fugar porque tiene los suficientes elementos de convicción que demuestra que tiene trabajo conocido, carga familiar y no tiene antecedentes.

Mientras que el fiscal anticorrupción realizó su exposición sobre el peligro de fuga que existiría entre los investigados porque si les dan libertad no se podría culminar las investigaciones y no se podría condenar.

Gomer santos fiscal anticorrupción, indicó que debe evaluarse caso por caso para identificar el vínculo de la responsabilidad de las acusaciones y la fuga de los investigados.

La audiencia culminó a la una de la tarde y se suspendió para este miércoles donde culminarán el tercer presupuesto y el final de los dos últimos presupuestos.

El juez anunció que este miércoles culminan las audiencias y el fallo del requerimiento de la prisión preventiva podría darse el viernes dentro de las 48 horas que determina la ley.

JR