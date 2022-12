Construye su segundo piso y deja sin ventanas a su vecina «Pensaron que nunca progresaría»

Construyó su segunda casa y puso sus ventanas en dirección a la de su vecino, al pasar del tiempo el morador del lado decidió ampliar su vivienda y empezó con la construcción, también de su segundo piso y ahora el primer vecino se quedará sin ventanas.

En las imágenes publicadas en Tik Tok, se observa como los obreros terminan de realizar el techado del segundo nivel de una vivienda, mientras la vecina de al costado mira como poco a poco desaparece su ventana.

El video cuenta con 2.9 millones de reproducciones en Tik Tok y ha generado diversos comentarios donde aseguran que el error fue de la vecina; “Esa mala costumbre de poner sus ventanas donde no deben”, “Nunca faltan esos vecinos que creen que nunca vas a construir tu casa” “Que satisfacción me dio cuando piensas que no vas a progresar”