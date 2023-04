Considerada como la sexi bomba peruana hará show de infarto en Pucallpa

Tras una intensa gira que la llevó a presentarse en diversos escenarios de las ciudades más importantes de Europa, llega este sábado a nuestra ciudad la escultural modelo Escarlet Tello, de apenas 22 años de edad, considerada en el mundo del espectáculo como “La sexi Bomba Peruana”, quien, en entrevista con nuestro medio, confirmó su presencia para un show de infarto y reveló que es la primera vez que viene a Pucallpa.

Señaló, tener muy buenas referencias de parte sus amigas que ya vinieron, sobre lo sabroso que es nuestra gastronomía regional, pero, además, la amabilidad de la gente ucayalina, es por ello que cuando le propusieron traerla, no dudó ni un instante en aceptar para poder conocer esta parte de la selva, es lo que dijo. Escarlet Tello, quien además de ser una chica de una belleza singular, posee unas medidas anatómicas casi perfectas, lo cual le gusta lucirlas sin reparos, según nos cuenta.

Sin dejar de regalarnos su hermosa sonrisa, aseguró sentirse la mujer más deseada cada vez que se para sobre un escenario. Indicó que el show que presentará mañana sábado en el Club Las Muñequitas de Pucallpa, consiste en animar y bailar luciendo sugerentes prendas, donde destacan sus sobresalientes atributos, pero que también, interactúa con el público con diversos juegos y retos, que deben cumplir quienes se atrevan a subir al escenario, cuyos ganadores siempre vuelven felices al recibir sus respectivos premios.

La bella modelo, quien cuenta con más de 15 mil seguidores en su cuenta de Instagram, manifestó no tener enamorado por su agitada agenda de trabajo que tiene y porque, además, casi siempre le ha tocado conocer a chicos sumamente celosos, precisó. “Bueno, los hombres de la selva aún no sé cómo serán, pero si me gustaría conocer a un chico pucallpino para que me haga conocer los lugares más bonitos de esta ciudad”, Anotó.

La encantadora modelo aprovechó la oportunidad, para invitar a todo el público de Pucallpa, que vayan a verla este sábado 15 por la noche, en el Club Las Muñequitas, que se encuentra en el Km. 6, de la carretera Federico Basadre, justo en el pasaje Barbaran, “donde presentaré un show súper caliente, no apto para cardiacos que estoy segura les va a encantar, ya que es el público los que me han denominado como su más dulce y sexi tentación, por lo que también compartiré con ellos y me tomare muchas fotos”, prometió al concluir.