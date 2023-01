Conocí a mi abuelito después de muerto

Soy Camila y mi historia comienza así en Pucallpa, cuando yo contaba con apenas 8 añitos, tal vez suene increíble, pero es verdad, el papá de mi mamá murió mucho antes de que yo naciera, incluso mi mamá aún no se casaba era soltera cuando murió mi abuelito.

Mi mamá se casó y tuvo a mi hermano mayor después llegue yo. No sé si porque mi mamá no podía soportar el dolor de la perdida de mi abuelito nunca puso ninguna foto de mi abuelito en ningún lugar de la casa, por lo cual yo no lo conocía ni por fotos.

Recuerdo muy bien como si apenas fuera ayer, que jugaba sola en frente de la casa y había un arbolito pequeño no era tan grande, donde a mi madre le gustaba ponernos ciruelas o pequeñas frutas insertadas en las ramitas secas del arbolito. Recuerdo que yo jugaba cuando de repente escuchaba mi nombre “Camila”, “Camila”, yo volteaba para buscar quien me estaba llamando, pero no veía a nadie.

De repente vi que en ese arbolito seco estaba un hombre viejito se veía como si fuese humo, pero se distinguía muy bien. Yo me quede viéndolo y la verdad no me dio miedo. Él me dijo que era mi abuelito Jesús y que cuidara mucho a mi mamá. Me dijo que él había sufrido mucho antes de morir y que él vio cuanto sufrió mi mamá después de que el murió. Me dijo detalles que era imposible que yo supiera ya que mi abuelito murió mucho antes de yo naciera.

El caso es que no le tomé importancia y nunca le dije a mi mamá lo que me había pasado. Pero un día mi mamá compró un portarretratos que tenía un reloj al lado y lo puso arriba de la televisión. Cual sería mi sorpresa que ahí estaba la foto de su padre, mi abuelito y en cuanto la vi le dije a mi mamá. mamá yo vi a ese señor, me dijo que te cuidara mucho y que él era mi abuelito Jesús.

Mi mamá me miró fijamente y me vio con esa mirada de sentimientos encontrados y solo me dijo lo que me dijiste, es verdad, tú no podías saber esas cosas, ya que, tu aun no existías ni sabía que existirías ya que era joven y soltera. Desde ese día supe que yo veía y sentía cosas que muchos seres humanos no sienten o pueden ver.