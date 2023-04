Conductora de Tv recibe anillo de compromiso, sin revelar identidad de su novio

Una curiosa reacción tuvo la conductora de radio y televisión Marisol Álvarez Chávez, tras publicar en su cuenta de Facebook una foto donde aparece en una mesa para dos, con el rostro radiante de felicidad, con un ramo de rosas rojas, un vino Tacama rose y dos vasos, pero, además, mostrando en la mano izquierda un hermoso anillo de compromiso, que al parecer había recibido recientemente. ¿Aunque era obvio que el novio no quiso salir en la foto; sin embargo, varios de sus contactos no dudaron en preguntarle, quien era el afortunado?, toda vez que en su post solo decía que, se sentía amada.

Ante su silencio y lo evidente de los hechos, nuestro medio se comunicó con ella para que nos diera la primicia, pero ante nuestra pregunta, la comunicadora atino a reír un poco nerviosa para decirnos; “ay amigo, te agradezco tu interés, pero solo puedo decirte que, si estoy en un romance, pero aun no quiero revelar su nombre, tampoco dejar que lo vean, porque me parece muy pronto, pero si te puedo confirmar que ya tengo el anillo de compromiso y que también hemos hablado de boda, solo que de acuerdo con él, decidimos avanzar con calma y aún no hacer público nuestra relación por ahora, pero más adelante si lo haremos”, aseguró.

VER TAMBIÉN: La cochina gigante

Claro que, ante nuestra insistencia, la también docente y animadora infantil, nos contó que su novio no es peruano sino un norteamericano con residencia en los Estados Unidos. A manera de broma y sin dejar de reír, Marisol Álvarez, reveló que, con este noviazgo, ya ha espantado a muchos de sus pretendientes, “Bueno pues, pero ya me llegó el momento de estar con alguien que es bien aceptado por toda mi familia y por ahí vamos bien”, indicó.

Cuando le preguntamos desde cuando iniciaron su romance, la conductora de ANP Noticias respondió: “Gracias por tu interés amigo, pero lamentó no poder contarte más, es por ello que solo publique las fotos donde aparezco solo yo y no él, prefiero dejarlo en la mano de Dios y que él decida, ya que yo puedo decir muchas cosas, hacer planes, pero creo que no es bueno adelantar nada, ya que de repente no se dan las cosas como uno piensa, puede que hablar mucho sea de mala suerte, por eso lo dejo ahí nomás”, recalcó.

Finalmente, con respecto a su programa “Emprendedores Pucallpa”, señaló que si bien es cierto en estos momentos no está activado, sin embargo, dijo; que tampoco es que vaya a quedar ahí, sino que está a la espera de un grupo de emprendedores quienes le han solicitado su apoyo para impulsar sus productos, subrayó.