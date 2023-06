Con local de UAP la UNU tendría capacidad para más alumnado

El Rector de la Universidad Nacional de Ucayali, Dr. Edgardo Leoncio Braúl Gomero precisó que el incremento a 7 500 estudiantes de su poblaicón estudiantil se debe a que han recibido a estudiantes de universidades que no fueron licenciadas. Por eso requieren más infraestructura urgente. Están a la espera que PRONABI les ceda en uso los ambientes de la UAP que también fue pedido por la UNIA y la PNP

ENTREVISTA: CARLOS RAMÍREZ

CR:¿Qué es lo que movió a la Universidad Nacional de Ucayali a solicitar la infraestructura de la Univesidad Alas Peruanas?

EBG: La Universidad Nacional de Ucayali, estos ultimos años ha venido incrementando su población estudiantil porque muchas universidades, como Alas Peruanas, no lograron su licenciamiento. Sus estudiantes solicitan que los admitamos en la UNU y tenemos que aceptarlos, es una obligación legal. Además prefieren nuestra universidad por la amplia oferta educativa que tenemos, 21 carreras profesionales, 19 menciones en post grado y 3 doctorados, aparte de las epecializaciones en 8 facultades. Vienen estudiantes no solo de la UAP sino también de la Universidad Privada de Pucallpa, la Uladech y universidades de Tingo María, Huánuco, estudiantes que se acogen a la norma.

CR: ¿Cuántos estudiantes tenia la UNU antes de la migración de los estudiantes de las Universidades que no fueron licenciadas?

EBG: Aproximadamente entre 5 500 a 6 000 estudiantes. Luego, al no licenciarse universidades privadas, la población ha crecido a unos 7 500 estudiantes. Nuestra infraestructura actual no se da abasto para atender a estos estudiantes con las condiciónes basicas de calidad.

Paralelo a esta gestión estamos haciendo otras para la construcción de más pabellones, para facultades de Salud, Enfermería y Psicologia. El expediente ya se presentó a los ministerios respectivos y esperamos que pronto se dé esa construción. Esa decisión debe tomarla el Ministerio. Son treinta millones de soles para construir estos pabellones.

CR: Pero tambien la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia e incluso la PNP han solicitado la infraestructura de la UAP…

EBG: Si, tengo conocimiento. En el caso de la Policia, tienen que entender que esa infraestrucura ha sido construida para aulas académicas universitarias, no para los objetivos de la policia. En cuanto a la UNIA, todas las instituciones educativas necesitamos infrestructura, yo estoy consciente que la UNIA seguramente también la necesita, pero las autoridades de PRONABI, tienen que merituar para ver cuál universidad la nescesita. Deben ver la población estudiantil, las carreras profesionales, las facultades que existen. UNIA tiene cuatro carreras profesionales, dos facultades, eso es todo. En 2022 reportaron mil novecientos sesenta estudiantes, a comparación de los siete mil quinientos estudiantes de la UNU; entonces ¿quién más lo necesita y qué universidad recibe más estudiantes de las universidades no licenciadas?

CR:¿Ha tenido usted en este tema el acompañamiento de los congresistas que representan a Ucayali?

EBG: Sí, yo tengo que agradecer a la congresista Francis Paredes que desde un inicio que le toqué las puertas, no solo ahora sino desde el año pasado me está ayudando y también el congresista Elvis Vergara. Gracias a la congresista Francis Paredes, ministerios como el MINEDU y el MEF me han abierto las puertas. Estamos trabajando en la actualización del registro de docentes para que ellos puedan tener beneficios y los últimos aumentos que está dando el gobierno, que 81 de nuestros docentes no perciben. Eso lo tenemos que trabajar de la mano con nuestros congresistas. Ellos tienen la facilidad política de llegar a las autoridades y que nos escuchen. La semana pasada me ha recibido la Presidenta de la republica. La señora Dina Boluarte ha escuchado los temas de nuestra Amazonía y los problemas de nuestra universidad y ha ordenado a sus ministros que nos atiendan, que nos escuchen y me han dado las respectivas citas y me he entrevistado con ellos.

TEMAS CRUCIALES

CR: Al margen del tema de infraestructura para albergar 7,500 alumnos, ¿qué otros temas cruciales enfrenta la UNU?

EBG: Uno, infraestructura. Dos, la actualización de nuestros docentes. Otro: como siempre digo en todo mis reuniones y así lo he indicado a los ministros y a la misma señora presidenta, necesitamos plazas para promoción de nuestros docentes. Tenemos docentes con mas de 30 años en la misma categoría, los asociados -ese es nuestro principal problema- que cumplen todo los requisitos para ser profesores principales. La ley dice que a los 5 años deben pasar a la siguiente categoría, estos docentes con mas de 30 años no han pasado por falta de plazas; yo no estoy pidiendo plazas para nombramiento estoy pidiendo plazas para promoción de nuestros docentes asociados que merecen, hace muchos años, ser profesores principales. Son temas que más aquejan a nuestra universidad…

CR: ¿Y qué de los estudiantes?, el comedor, por ejemplo…

EBG: Teníamos un problema. Se daba 350 raciones de almuerzos. Cuando empezó la semi presencialidad faltaban raciones. Con la presencialidad, lo subimos a 600 raciones de almuerzos. Ahora, a partir del 1 de junio estamos subiendo a 850.

CR: Y siempre va a faltar, ¿verdad?

EBG: Siempre, pero ya no va a haber los que dobletean, porque hemos innovado un sistema como en los buses metropolitanos que utilizan tarjetas y recargan. Ahora el estudiante lo tiene a través de su DNI y carnet universitario, su carnet biblioteca. Los estudiantes van a caja y recargan su tarjeta 10, 20, 30, soles.

CR: En las redes se veía a un estudiante universitario vendiendo, ofreciendo los tiquetes.

EBG: Eso estaba ocurriendo, eso es verdad; eso no hay que negarlo…

CR: En infraestructura faltan servicios higiénicos, falta estacionamiento ¿Cómo están enfrentando esos temas que parecen domésticos, pero que son importantes para los estudiantes?

EBG: Sí, el estacionamiento es un tema que nos aquejaba. Estamos habilitando 3 estacionamientos más exclusivos para estudiantes con su moto y otro exclusivo para vehículos mayores. La próxima semana ya debemos usarlos, faltaba poner algo más de iluminación en los estacionamientos. De esa manera ya los chicos no tendrán esa molestia de dejar sus motos al inicio de la universidad.

CR: Los estudiantes reclaman orden.

EBG: Así es, estamos preocupados por darles las condiciones básicas de calidad a nuestros estudiantes. Estamos remodelando y hemos rehabilitado la carretera que ingresa en la segunda etapa desde la avenida Túpac Amaru hasta el centro de producción; la carretera que ingresa a los centros de investigación ya está rehabilitada; le hemos dado mantenimientos después de 20 años y ahora los chicos están felices, pues cuando realizaban sus prácticas profesionales en esas áreas de producción y de investigación parecía lejos: ahora en 2, 3 minutos ya están en la ganadería.