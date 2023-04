Colocan explosivo en vivienda de alcalde de Barranca

Durante el fin de semana, el alcalde de Barranca fue víctima de un atentado luego de que un grupo de extorsionadores dejara un explosivo en su vivienda. El paquete también contenía un mensaje en el que le indicaban que, si no colaboraba con ellos, irían por él y su familia. Ante ello, Luis Ueno Samanamud pidió apoyo a las autoridades.

«Realmente no me preocupo mucho por mí, me preocupa la gente de Barranca, soy padre de familia y me preocupo por mis hijos y familia. No soy la persona que siempre se esconde, soy frontal (…). No querían que ganáramos porque se formaban intereses», dijo.

