‘Chambero’ de 27 años desaparece de camino a su trabajo

HUÁNUCO: Melvin Marcelino Porras Montalvo de 27 años, está desaparecido desde el 7 de enero de 2023 cuando salió de su casa con dirección a su trabajo ubicado en la calle 5 de Mayo, en Cayhuayna, distrito de Pillco Marca. La denuncia por desaparición fue presentada en el Departamento de Investigación Criminal por su conviviente identificada como Zoraida Berrospi Valerio de 26 años.

Según la madre de familia, el 7 de enero a las 2:40 p.m. su conviviente salió de su casa con dirección a la construcción de la vivienda de un familiar, donde trabajaba como obrero. A las 5:30 p.m., desde un número de celular le escribió un mensaje diciendo que llegaría un poco tarde, pero no llegó y hasta la fecha su paradero es un misterio.

“Varias veces llamé al número, le escribí mensajes de texto y WhatsApp, pero no responde, sólo me deja en visto y es por eso que acudí a la policía para que me ayuden a ubicar a mi pareja”, dijo en comunicación telefónica. Asimismo, informó que no es la primera vez que Porras Montalvo desaparece sin decir nada, recordó que en el 2019 decidió irse a Tacna, donde estuvo un año.

Cualquier información sobre el paradero del obrero que al momento de salir de casa vestía un pantalón overol plomo, polo manga larga plomo y zapatos punta de acero llamar a los números de celular 928 469 247 o 918 029 138, también pueden acercarse a la comisaría más cercana.