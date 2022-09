Carlos Cacho contó el motivo del porqué Magaly Medina se casó con Alfredo Zambrano

Tras una crítica de Magaly Medina hacia Ethel Pozo, sobre el monto que gastó, Carlos Cacho no dudo en expresarse sobre el caso, diciendo que la conductora de ‘Magaly TV: la firme’ no es alguien para decir cuánto hay que gastar y que al casarse con Alfredo Zambrano solo habría sido por dinero y no por amor, ya que para ella es más importante lo material.

El estilista declaró que, “la esencia fundamental de casarse con alguien es el amor, no es una fiesta ni es un evento, sino es la decisión de dos personas que se aman, que deciden hacer mutuamente un compromiso entre ellos y de vivir juntos para toda la vida, más no las cosas materiales que haya de por medio”

También contó sobre Magaly basa su cariño en lo monetario, hablando sobre alguien de lo que tiene o no tiene, que esa mujer te califica de acuerdo a lo que tienes y eso le muestra cuánto vale cada persona, por lo que sus comentarios siempre son cuantitativos.