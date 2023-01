Cantante venezolana asegura que Shakira plagió su tema ‘Solo tu’

Briella una cantante venezolana, comentó mediante su cuenta de Tik Tok que el nuevo tema de Shakira es un plagio, pues de acuerdo con sus palabras está inspirado en su tema ‘Solo tú’. Aseguró que no tiene malas intenciones, pues afirma que sería un honor, pero le gustaría recibir el crédito.

“Estoy en shock, estoy temblando, no sé qué hacer. De verdad creo que Shakira se inspiró en mi canción ‘Solo Tú’ para hacer su ‘Bizarra Session’. Cabe destacar que mi canción la saqué hace seis meses y se hizo viral aquí en TikTok. Amo a Shakira, la idolatro, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie… Pero no sé qué hacer, es muy parecida” …

La cantante venezolana no tiene malas intenciones, pues afirma que sería un honor, pero le gustaría recibir el crédito.

De verdad, si mi canción fue utilizada como sample (muestra) o como inspiración de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito. Para mí vale demasiado. Si me hubiesen preguntado ‘mira, queremos una partecita de tu canción para Shakira’ les hubiese dicho que claro…