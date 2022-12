Cae ‘chambero’ que extorsionaba a empresario ferretero

La Policía Nacional del Perú (PNP), intervino a tres presuntos extorsionadores, dos de nacionalidad peruana y un venezolano, que le exigían el pago de S/ 60 mil a un empresario ferretero. Ellos fueron capturados en una vivienda ubicada en el distrito de San Martín de Porres.

El extranjero identificado como Anthony Bolívar Salcedo era trabajador de la víctima. Él aprovechó la confianza de su jefe para cometer el delito.

“No queremos causar daño a nadie de tu familia, solo requerimos S/ 60 mil. Nosotros te vamos a indicar cómo será el proceso de pago. De más está decirte que no acudas a las autoridades o no intentes algo en contra. No queremos que suceda nada contigo, con tu familia o pertenencias”, se lee en uno de los mensajes extorsivos.

“Me mandaban fotos de mi menor hija, de mis padres, de mis hermanos, de mi negocio, que iban a atentar contra mi integridad física”, indicó el agraviado, quien no cedió a las amenazas y acudió a la División de Secuestros de la Dirección de Investigación Criminal de la PNP para denunciar el hecho.

En corto tiempo, se efectuó un operativo donde se capturó al ciudadano venezolano y los dos peruanos. En el domicilio se halló un arma de fuego, celulares y una granada de guerra.