Cabra llora al despedirse de su dueño después de que la vendió

En el vasto mundo de las redes sociales, los animales han logrado capturar la atención y el cariño de millones de usuarios. Por lo general, los perros y los gatos se llevan la mayor parte del protagonismo en Internet, pues las travesuras y ocurrencias de estas mascotas no dejan de sorprender y entretener a sus dueños, quienes no pueden resistirse a presumir sus curiosas hazañas. Sin embargo, en ocasiones, otros animales logran destacar y conmover al público de una manera especial.

Recientemente, la cuenta de Twitter de un joven de la India llamado Ramasubramanian V. Harikumar se volvió el centro de atención al compartir un video conmovedor protagonizado por una cabra. El video se volvió viral rápidamente, acumulando más de 243 mil reproducciones y generando una gran cantidad de comentarios y reacciones en la plataforma.

En el video, se puede observar a la cabra apoyando su cabeza en el hombro de su dueño y emitiendo sonidos similares a un llanto. La escena conmovió profundamente a los presentes y, al verla, no pudieron evitar emocionarse hasta las lágrimas. La conexión y el vínculo emocional entre el animal y su propietario eran evidentes, y despertaron una ola de sentimientos en todos aquellos que presenciaron el video.

Goat brought to be sold hugs owner, cries like human ???????? pic.twitter.com/k5LwYRKDqW

— Raam ???????? (@Ram_Vegan) July 15, 2022