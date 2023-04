Buscan a electricista sentenciado a ‘cana’ perpetua

Mediante sentencia número 24 emitida el 31 de marzo de 2023, los jueces del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huánuco ordenaron girar las órdenes de ubicación y captura de Tomás Deison Panduro Macuyama (35) sentenciado a cadena perpetua tras ser hallado culpable del delito de violación sexual en agravio de una escolar de 13 años. Asimismo, los magistrados ordenaron el pago de 2 mil soles por concepto de reparación civil y una vez que Panduro Macuyama es ubicado y encarcelado, debe ser sometido a un tratamiento terapéutico.

La investigación que terminó en sentencia a la máxima pena estuvo a cargo del fiscal Henry Modesto Dávila de la Sexta Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco, quien durante el juicio oral logró presentar pruebas las cuales fueron valoradas por los jueces y que por unanimidad declararon la responsabilidad del acusado.

Según la acusación fiscal, el 8 de marzo de 2021 a las 5:00 a.m. al despertar la mamá descubre que su hija no estaba en su habitación, por lo que sale a buscarlo y a no ubicarlo acude a la comisaría de Amarilis para reportar la desaparición de la escolar. Al momento de rendir su declaración, la madre de familia informó a los agentes del orden que el 21 de julio del mismo año descubrió una comunicación por el WhatsApp de su hija con un tal “Michel”.

Dicha persona a través de mensajes pedía a la menor fugarse de su casa y que envíe fotografías íntimas. Es así que el 8 de agosto, la menor salió de su casa ubicada en el caserío de Cullcay, distrito de Santa María del Valle con dirección a Huánuco, donde le habría estado esperando Tomas Panduro para luego contra su voluntad llevarla a un hotel y ultrajarla sexualmente. En un inicio, la menor dijo que las relaciones sexuales que sostuvo con su enamorado fueron consentidas, pero en su entrevista única en Cámara Gesell recordó cómo fue atacada.

En su defensa, el ahora sentenciado dijo que desconocía que la agraviada era menor de edad, esto debido que tenía un cuerpo bien desarrollado y creía que tenía 16 años. Negó haberla violado, pero aceptó haber tenido relaciones sexuales una sola oportunidad, sin embargo, la menor dijo que fue abusada en seis oportunidades.

DATAZO:

Tomás Panduro natural de Iquitos en el 2021 trabajó en Huánuco instalando cables de alta tensión cuyo campamento de su empresa estaba ubicado en La Esperanza.