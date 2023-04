Barcelona le dice “no” a la posible llegada de Firmino

Con LaLiga Santander en sus jornadas finales y la clara posibilidad de que el FC Barcelona se la lleve con holgura, los directivos y Xavi Hernández vienen trabajando para recordar el plantel para la próxima temporada y empezar a mejorar aquellos aspectos en los que mostraron flaquezas en esta campaña. Para ello, la delantera es una posición en la que podrían haber novedades, especialmente por la necesidad de tener una plantilla más amplia.

Ante esto, hace unos días surgió el rumor de que Roberto Firmino ya había llegado a un acuerdo para incorporarse al cuadro culé cuando termine el curso, pues no renovará su contrato con el Liverpool y quedará como agente libre el 30 de junio. Sin embargo, este lunes el diario Marca desmintió dicha versión y señaló que el brasileño está muy lejos de jugar en Cataluña.

Aunque los culés son conscientes de la calidad del ‘Bobby’, creen que no es lo que necesitan para reforzar su plantilla. Si llegasen a fi charlo, competiría directamente con Robert Lewandowski y por ahora el polaco sigue firme, más allá de las especulaciones que lo alejaban del equipo. Así, pues, por ahora directivos catalanes buscarán otras alternativas. “Firmino se ofreció al Barcelona hace unos meses. La calidad del jugador del Liverpool es evidente, pero no es lo que busca el equipo azulgrana para la próxima campaña y la propuesta fue rechazada. No es el primero que da un primer paso para que le fichen. Muchos jugadores se ofrecen al Barcelona como lo hizo el delantero brasileño que finaliza contrato el próximo 30 de junio”, señala el citado medio español.

Xavi ya ha conversado con Joan Laporta y le ha manifestado su interés por reforzar las bandas. Ante las lesiones de Ousmane Dembélé y el posible cansancio que pueda sufrir Raphinha, el estratega considera que debe tener un plantel amplio y de calidad para poder suplirlos cuando no estén disponibles.