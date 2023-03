Asesinan a madre de ocho hijos que habría pedido ayuda

Delincuentes asesinaron a una madre de ocho hijos que habría intentado pedir ayuda tras ser testigo de un asalto de un almacén en la Asociación de Minusválidos Físicos Vida-Arequipa, ubicada en el cono norte de la ciudad. Se trata de Rosa Huaracca Mamani (35).

El atraco ocurrió al promediar las 3:00 a.m. Cuatro sujetos ingresaron al terreno del depósito donde maniataron al dueño, Efraín Alegre, y realizaron disparos. Sin embargo, en el interior solo hallaron S/ 300. Además, pretendieron robar una camioneta, pero no lo consiguieron. El propietario recién pudo desatarse y pedir apoyo a las 4:00 a.m. y, como a las 5:00 a.m., alertaron a la Policía. Una hipótesis preliminar sostiene que los malhechores se habrían confundido, ya que buscaban un almacén de minerales.

De acuerdo con información de la PNP, los criminales se percataron de la presencia de la mujer, quien habría querido alertar sobre el hecho al escuchar los proyectiles. Por esa razón, le habrían disparado en el interior de su vivienda. Rosa Huaracca se encontraba pernoctando con su pequeña de tan solo tres años cuando le quitaron la vida.

Ella fue hallada sin vida por su pareja, Félix Salas. La víctima, natural de Cusco, tiene ocho hijos, siete de ellos aún son menores de edad. Salas manifestó que la señora no cuenta con familiares en Arequipa y que él no se hallaba con ella porque, por motivos de trabajo, Rosa se quedó pernoctando cerca del almacén. Ella lo apoyaba en sus labores de construcción civil.

Para cualquier apoyo que los ciudadanos quieran brindar a los pequeños hijos de la agraviada, pueden llamar al número de su pareja: 974 910 165. Félix Salas pide ayuda a la población y autoridades por el estado de desamparo en el que quedan los niños y para que se investigue el suceso.

Personal de la Dirección de Investigación Criminal (Divincri) efectúa las diligencias correspondientes sobre el caso.

Por la zona no hay servicios ni fluido eléctrico. Los vecinos advirtieron que estos acontecimientos son continuos y que no hay seguridad, por lo que se producen muchos asaltos a mano armada por el lugar. Asimismo, afirman que son una localidad abandonada porque tampoco tienen presencia policial.