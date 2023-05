Artista Shipibo escribe emotivo mensaje a su madre que partió a la eternidad

Un emotivo y tierno mensaje dirigido a su señora madre que ya partió a la eternidad y no podrá tenerla en el “Día de la Madre”, es lo que escribió en sus redes sociales el joven músico shipibo, director, primera voz y propietario de la popular agrupación musical “Orquesta Internacional Korin Mea”, Marco Antonio Venancino Valles, quien a sus cortos 34 años de edad, se viene abriendo paso en el mundo de la música, como compositor y cantante de la cumbia Íkaros y Masha, que no es otra cosa que una fusión entre la cumbia tradicional y la cumbia interpretada entre ícaros de las costumbres ancestrales shipibos.

Con respecto a su mensaje publicado donde expresa su profunda pena y añoranza por quien le trajo al mundo, el también conocido como el “Marc Anthony Shipibo”, manifestó que le embarga la tristeza a solo un día de celebrar esta fecha especial como es el “Día de la Madre”, porque su progenitora Rosa Valles Teco, hace 4 años que partió a la eternidad, siendo que, en este día, la recuerda como si fuera ayer, es lo que expresó con gran pesar el artista.

Reiteró lo dicho en su publicación, de que es a ella (su madre) a quien le debe todos sus logros, como tener su propia empresa musical y haber viajado por distintos países de Europa, donde también pudo llevar sus conocimientos de la medicina tradicional, lo cual le trajo muchos dividendos económicos, añadió.

“Yo sé que no soy el único que ha perdido a su madre, hay muchos que no la podrán tener este domingo, pero para mí es triste recordarla porque ella me apoyo en los momentos más difíciles de mi vida, me alentó en cada momento, entregando todo de sí, es por ello que mi madre se merece todo el crédito de mi éxito hoy, de mi alegría y la de mis hijos. Este recuerdo y el homenaje a mi madre, también es para todos los que ya no la tienen a su lado, que la recuerden con cariño y con amor en este “Día de la Madre””, es el mensaje efusivo que dio el popular Marc Anthony Shipibo.

Por otro lado, el cantante nos dio a conocer, que su tema “Me Rechazas” que acaba de lanzar, viene teniendo gran acogida, no solo en la comunidad indígena que son quienes gustan de la cumbia Ikaros y Masha, sino también entre los mestizos y sus amigos de la comunidad europea, quienes lo han podido escuchar a través de YouTube y la plataforma musical Spotify. Reveló que además de los 14 temas ya grabados, entre las que destacan “Me perdiste”, “El Infiel”, “Eres mi bendición”, “Huarmi Ikaros”, “Historia de amor”, entre otros, para este año 2023 tiene proyectado lanzar otros nuevos temas.

SAMUEL PINEDO