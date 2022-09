Antauro Humala niega rotundamente haber reducido su pena con artesanía de Hello Kitty

El excarcelado exmilitar, Antauro Humala, rechazó haber pasado 19 años haciendo manualidades de Hello Kitty, por lo que en se manifestó diciendo que su pena en la cárcel por el Andahuaylazo, habría sido reducida por su trabajo intelectual

Según indicó el líder etnocacerista, el INPE, y el Estado peruano no consideran trabajo a los cuatro libros que escribió estando en prisión y que nunca hizo los Liquid Paper de Hello Kitty y que el jefe del INPE y el ministro Félix Chero, deben responder sobre las actividades que no realizo durante su pena.

Por lo que ahora Antauro disfruta su libertad tras cumplir sus años de ´cana´, y que no le importa si mintieron sobre las manualidades que no aparecen en la documentación oficial, por lo que se siente a gusto con crear sus libros y salir de la carcelería.