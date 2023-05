Alistan recital poético hablado y cantado en vivo “De Corazón a Corazón”

Un gran recital poético hablado y cantado en vivo denominado “De Corazón a Corazón”, se alista para este 18 de mayo en nuestra ciudad, con la participación del destacado poeta y locutor profesional Edgar Santillán Tuesta, así como de los cantantes Bruce Ruiz (Leonardo Favio pucallpino), Erick Sabata (La Voz que Acaricia) y Daysha del Perú (Voz y Sentimiento Ucayalino).

Todos ellos con grandes talentos, quienes, con su estilo propio, le hablaran al amor y a las cosas de la vida, en la que intentarán despertar los sentimientos más profundos de cada corazón enamorado que asista a este gran recital, cuyo ingreso es completamente gratis y es auspiciado por la Dirección Regional de Cultura, la Casa del Poeta Peruano y la Municipalidad Provincial de Coronel portillo.

VER TAMBIÉN: Retienen a adolescente de 11 años por violar a una menor de 3

Sobre el particular, El Choche conversó con cada uno de los involucrados en este evento cultural, empezando por el poeta y actor nacional Edgar Santillán Tuesta, quien nos comentó que se trata de una actividad orientado a rescatar el romanticismo de las personas, siendo que muchos ya han perdido esa esencia de nuestros abuelos, como son las frases bonitas, la elegancia al iniciar un enamoramiento, el galanteo elegante, que es lo que verdaderamente incentiva el despertar del amor tanto en el hombre como en la mujer.

Señaló, es por ello que muchos cantautores como Leonardo Favio, José Luis Perales, Joan Manuel Serrat, Leo dan, entre otros, han compuesto canciones poéticas que han calado hondamente y se mantiene en el gusto de la gente. En esta oportunidad se busca hacer lo propio con interpretes ucayalinos que siguen esa línea como Bruce Ruiz, Erick Sabata y Deysi del castillo “Daysha”, conocidos por cantar baladas de gran profundidad sentimental. Precisó que, será una noche totalmente romántica, donde, además, habrá un espacio abierto para las personas que espontáneamente quieran declamar un poema o interpretar una canción.

Por su parte, el cantante Erick Sabata dijo; “Es fácil hacer música para hacer mover las caderas (bailar), pero hacer música y letra para mover las neuronas y despertar sentimientos en el corazón, eso sí es un poco complicado”, aseguró. Mientras tanto Bruce Ruiz manifestó que siempre le han gustado las canciones que hablan de amor, es por ello que esta propuesta del recital cantado y hablado, le resulta totalmente interesante.

Por su parte, Daysha del Perú, voz y sentimiento ucayalino, como es conocida, refirió que toda canción romántica encierra una poesía dentro de ella, “Yo siempre cantó con la emoción que me nace del corazón, no concibo interpretar un tema que no tenga una composición poética y que refleje el sentimiento puro de quien la escribió, por eso invito a todo el público que acuda este 18 de mayo a disfrutar de este recital en el local de Papus Club, Jr. Grau 144, a media cuadra del Parque Keneddy, costado de Toyota desde las 7 de la noche, que será algo inolvidable, aseguró.