Alistan primer festival urbano “Los Artistas de tu Barrio” en Manantay

Con el objetivo de rescatar a nuevos talentos jóvenes, así como difundir el arte de cada uno de ellos, brindándoles la oportunidad de darse a conocer a la comunidad en general, mostrando sus destrezas y habilidades en el campo artístico que dominan, se alistan para este viernes 30 de diciembre el Primer festival artístico denominado 1er. Urban Fest Manantay “Los Amigos de tu Barrio”, en la que podrán participar artistas de todos los géneros y rubros, como: cantantes, artistas plásticos, muralistas, malabaristas, tatuadores y hasta barberos que han hecho de sus trabajo un verdadero arte.

El coordinador del evento David Acevedo, conocido también como Rastaman del King, nos dio a conocer que la idea es brindar un espectáculo artístico que abarque a todos los jóvenes especialmente del distrito de Manantay que destaquen por sus creatividad y talento, sin importar en que rubro o género este se desempeñe. Precisó que esta actividad se realiza en colaboración con otros artistas que vienen de Huánuco, Lima y El Callao, siendo que esta oportunidad, Pucallpa se constituye en el anfitrión de la misma.

Señaló que, este evento se realizará este viernes 30 de diciembre a partir de las 5:00 p.m. en las instalaciones de Makumba Resto Bar, que se encuentra ubicado en el Jr. 9 de Octubre N°180, siendo el ingreso completamente libre, ya que el propósito es promocionar a estos artistas muchas veces anónimos ante la sociedad. Asimismo, anunció que también estará como invitado especial, el conocido cantante urbano “Melassa Vevo”, quien tiene varios temas grabados y que hecho giras por diferentes países como Colombia, México, Chile, Ecuador, entre otros.

El también cantante de rap selvático, manifestó que no es la primera vez que organiza una actividad de esta naturaleza, ya que anteriormente realizó con gran éxito el “festival Rap Playero 90´s”, así también el “Primer Festival On Line 2022”, en plena pandemia, luego el “2do. Festival On Line Sobrevivientes” y el “Mayushin Urban 2022”. Asimismo, indicó que como cantante destacó con el tema, “El Ayaymama”, el cual forma parte del disco nacional Ruta Hip Hop Vol. 2, donde sale representando a Ucayali, siendo uno de los temas que estuvo considerado dentro del ranking de radio Nacional.

Finalmente, el artista hizo la invitación a través de El Choche a todo el público en general, para que acudan este viernes al lugar indicado, donde podrán disfrutar de un fabuloso espectáculo que asegura les va a gustar, que lo están haciendo con mucho cariño como un regalo por estas fiestas de Año Nuevo.

SAMUEL PINEDO