Alcaldesa Castagne anuncia remodelación del malecón para diciembre de 2023

En entrevista, alcaldesa Janet Castagne defendió su gestión sobre los señalamientos de la presunta existencia de una mafia que operaba con las papeletas al interior de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

– ¿Cuál es el estado en el que encontró esta institución?

-Una gestión bastante aceptable, no voy a ser una defensora de la gestión de don Segundo Pérez, pero tampoco detractora. Nosotros no somos un órgano fiscalizador, porque no voy a perder el tiempo, habiendo tantas cosas que hacer en bienestar de la población, para estar buscando los errores o algunos actos de corrupción que pueda haber habido. Todas las gestiones son imperfectas.

– ¿Cuál es su experiencia en la municipalidad?

Yo he estado desde el año 2002 en la Subgerencia de Ejecución Coactiva, primero como asesora y después como ejecutor coactivo (…) en todos estos años, nunca he tenido siquiera una denuncia, siquiera una queja administrativa, porque todas las personas que conocen mi trabajo han sido bien atendidas y en la medida de que se podía dar las facilidades de pago al contribuyente o al ciudadano, se les ha dado. Nosotros hemos logrado muchas cosas, si en el tiempo de la primera gestión de don David Yamashiro, la recaudación era lenta, no era tan dinámica, luego en la gestión de don Luis Valdez Villacorta, incrementamos la recaudación en gran manera en aquel tiempo.

VER TAMBIÉN:Deporte, tours y certamen de belleza en carnaval

– ¿Qué acciones tomará su gestión sobre el malecón de Pucallpa?

-Hemos dispuesto rescatar esta zona y si ustedes hacen el seguimiento a nuestra página web, van a ver todas las acciones que se están tomando para rescatar la zona del malecón Grau, donde hay prostitución clandestina con menores de edad. Tenemos que rescatar esta zona para esparcimiento de las familias. Lo que nosotros estamos haciendo es un pequeño perfil del arreglo de esta zona con miradores turísticos que van a venir desde el jirón Tacna del boulevard Tacna hasta llegar al malecón Grau, con miradores turísticos.

– ¿Cuándo estima que se concrete el proyecto?

-En los primeros 100 días ya tenemos la presentación del proyecto que estamos haciendo. Calculo que, hasta diciembre de este año, aproximadamente, ya tengamos los miradores para repotenciar el tema turístico, esperamos cumplir con esto.

– ¿Su gestión estará presta a recibir al cuerpo general de bomberos voluntarios y poder hacer algo en su beneficio?

-Se ha quedado con ellos que elaboren el requerimiento de las necesidades que tienen de acuerdo con el marco establecido en el convenio. Bueno, estamos a la espera de ese requerimiento que llegue, para poder atenderlo como gestión responsable de los compromisos institucionales. El presupuesto está separado para ellos.

– ¿Cuál es su relación actual con el gobernador?

-Somos de un mismo equipo y esto nos va a ayudar mucho, ya nosotros hemos estado coordinando algunos temas. Ya hay un compromiso del Gobierno Regional para ayudarnos en el financiamiento de nuestra maestranza y nosotros vamos a ceder este terreno donde va a ser la zona de los pescadores, el terminal portuario. Además, dentro de este lugar se ha pedido al gobernador que no solamente sea una zona pesquera sino además también sea un mercado de productores.

VER TAMBIÉN:Comparecencia con restricciones en caso de desobediencia a la autoridad

– ¿Existe una planilla dorada en Coronel Portillo?

-Quisiéramos tener una planilla dorada para tener excelentes funcionarios. Un funcionario público que puede tener la condición de subgerente gana en bruto seis mil soles, pero ¿sabe cuánto saca en liquido? 4 700 soles, yo he ganado 4 700 soles, entonces no hablamos de una planilla dorada.

-Otro clamor de la población es la seguridad ciudadana, ¿Va a aumentar el presupuesto del serenazgo?, ¿cuál es el asunto de la seguridad ciudadana en la urbe?

-El gerente de seguridad ciudadana es retirado de la Policía de inteligencia, es especialista, ha trabajado en otras municipalidades en Lima y con esa experiencia, hace que haya una buena relación con la Policía Nacional, con las juntas vecinales y también un trabajo articulado con los serenazgo. Entonces hay ya un orden, hay un plan de acción que lo maneja tanto el Serenazgo como la Policía.

– ¿Cuál es el proceso para cobrar una papeleta y cuáles son las áreas por las cuales discurre este proceso?

El procedimiento empieza con la papeleta que impone el policía asignado al tránsito o también el inspector de transporte según la competencia de cada uno. Esta papeleta o acta de control que remite la policía o el inspector, va a la subgerencia de tránsito y transporte donde se inicia un proceso investigatorio que avanza con un informe final de instrucción, conocido como IFI, el cual hasta el año 2020, si no me equivoco, era necesariamente obligatoria la notificación de este informe final de instrucción, pero ahora también la norma se ha modificado y establece que ese informe final de instrucción que da lugar a la resolución de sanción se notifiquen juntos.

Entonces después del IFI, viene la resolución de sanción, que se notifica al administrado o al infractor y una vez consentida esta resolución de sanción, si este no ha pagado y queda consentida la sanción, pasa a ejecución coactiva para la cobranza correspondiente. Ese es el procedimiento simple y sencillo.

-Estas 60 mil papeletas de las que se habla que no han sido cobradas ¿han llegado a la etapa de ejecución de cobranza coactiva?

-No, no han llegado a ejecución.

– ¿Por qué no se cumplió el procedimiento en las áreas pertinentes?

-Lo que ustedes llaman papeletas o documentos que están en la subgerencia de tránsito y transporte que por ahí aparecen en un video, es válido porque se ha hecho un informe del avance de los 100 días de gestión. Si ustedes ven el video, ellos están sentados seleccionando estas resoluciones de sanción, para ver en qué etapa están y que tan ejecutables son. Entonces esto se ha verificado y se ha separado, ¿Cuáles están para notificación?, ¿Cuáles están para informe de instrucción?, cuales están siendo caducados para iniciar un procedimiento sancionador nuevamente. Ese es el procedimiento. Una vez culminada la notificación, pasará a ejecución coactiva. Hasta ahí ejecución coactiva nunca ha visto estos casos.

VER TAMBIÉN: Capturan a anciano que confesó descuartizar y esconder en un pozo el cuerpo de su esposa

– ¿Existe un registro paralelo de papeletas?

-Paralelo no, hay un solo sistema, un sistema de infracciones de tránsito, ese es un sistema de infracciones de tránsito el cual está vinculado con el registro nacional de sanciones. Es un solo sistema. El procedimiento coactivo es otro procedimiento, porque el procedimiento sancionador culmina cuando ya se notifica la resolución de sanción. Y luego viene la ejecución coactiva.

-Este video fue filtrado por el entorno del exgerente Vásquez, ¿Cree entonces que hay dolo para causarle un perjuicio a su gestión?

-Yo no sé si ha venido del exgerente, esto pudo haberse filtrado por cualquier persona. Porque este ha sido parte de un informe que hizo el subgerente de tránsito y transporte, respecto al trabajo que se está haciendo en avance al cumplimiento del plan de 100 días.

– ¿El señor Vásquez salió de su gestión en buenos términos?

-Así es, en bueno términos, nos hemos dado la mano y nos hemos agradecido.