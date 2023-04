Alcaldes designaron 30 funcionarios ilegales en 6 municipalidades de Coronel Portillo Yarinacocha

En la municipalidad a cargo de la abogada Katherin Rodríguez, al menos 11 funcionarios asumieron gerencias y jefaturas sin tener los requisitos para el cargo o en todo caso no acreditaron con documentos que efectivamente cumplen con el perfil.

El subgerente de Acondicionamiento Territorial, Andrea Streisy Luz Ramírez Blanco, no tiene los tres años de experiencia en temas relacionados a gestión municipal, gestión pública y conducción de personal.

Daniel Rodríguez Murrieta, Jefe de la Unidad de Tesorería, no tiene título profesional de contador público, sino de economista. No cuenta con experiencia en conducción de personal ni en gestión municipal.

El subgerente de Comercialización Marlon Torres Pérez, tampoco cumple los requisitos. Torres no cuenta con experiencia en actividades de comercialización y gestión municipal.

Edwin Díaz Arcentales, subgerente de Ejecución Coactiva, no tiene experiencia en labores de la especialidad ni en conducción de personal. Tampoco capacitación especializada en temas de Tributación Municipal y el colmo es que su designación debió darse mediante un concurso público, caso que no se puede acreditar, según Contraloría.

El subgerente de Programa Social, Cultura y Deporte, Nicky Quintana Torres, fue designado sin tener experiencia en la conducción de personal y gestión municipal, requisitos mínimos para el puesto.

El jefe de la Unidad de Presupuesto, Jorfe Fajardo Rioja, el cargo que ocupa requiere como mínimo tener un título profesional de licenciado en administración de empresas, economista o profesional con carrera afín, colegiado y habilitado.

El subgerente de Policía Municipal y Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, Bernardo Isidro Martínez, no tiene experiencia en labores de la especialidad.

El subgerente de Mantenimiento de Pool de Maquinarias, Carlos Torres Baltodano, no tiene experiencia en gestión pública municipal.

El Subgerente de Control Urbano y Catastro, Marco Martínez Jones, no tiene experiencia en gestión municipal, requisito fundamental para el cargo.

El subgerente de Parques, Jardines y Medio Ambiente, Denis Tarazona Villalobos, no tiene título profesional en Biología, Ingeniero Ambientalista y carrera afín, colegiado y habilitado. Su título profesional es de Agroforestal Acuícola de la Universidad Intercultural de la Amazonía. Además, no tiene capacitación certificada en sistema operativo de Windows.

El jefe de la Unidad de Planeamiento y Racionalización, Leyder León Suárez no tiene título profesional de licenciado en administración de empresas, economista o profesional con carrera afín, colegiado y habilitado.

El informe fue puesto en conocimiento de la alcaldesa del municipio, Katherine Rodríguez, para que adopte las acciones preventivas correspondientes.

Manantay

El primero en la lista es Devie Talancha Palomino, gerente de Administración, no tiene experiencia de cuatro años. Según Sunedu, egresó de la Universidad el 2020. Talancha, sustentó su experiencia en haber sido subgerente de Presupuesto en la municipalidad de Padre Abad, así como gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización en Irazola. Sin embargo, desempeñó esos cargos cuando no egresó de la universidad.

El gerente de Desarrollo Social y Económico, Javier Pardo Ruiz, no cumple con el perfil, ya que no tiene los tres años de experiencia que se necesita. Un servidor de confianza ingresa al servicio civil sin concurso público de méritos. Pero esto no significa que no deba cumplir ciertos requisitos para su cargo.

Lucero Zumaeta de Bardales, subgerente de Demuna, Omaped y Ciam, no acreditó experiencia de dos años en funciones similares. El subgerente ejecutor coactivo, Miguel López Orellana tampoco acreditó tener tres años de experiencia en la conducción de programas de cobranza coactiva.

Fernando Peña Camacho, subgerente de Seguridad Ciudadana, Serenazgo y Gestión de Riesgos y Desastres, no acredito tener título universitario en administración, contabilidad, ingeniería industrial y/o policiales de escuela superior o militarizada.

Erick Pierre Cárdenas Velásquez, subgerente de Recaudación, Control y Fiscalización, no acreditó título universitario y tiempo mínimo para el cargo. Fredy Fernández, subgerente de Maestranza y Pool de Maquinarias, no tiene título profesional de ingeniero y tampoco acreditó experiencia en conducción de personal.

Reyder Mendoza, subgerente de Fiscalización Administrativa y Policía Municipal, no presentó documentos que acrediten estar capacitado en algún tema en función a su cargo y tampoco cuenta con la experiencia en la conducción de personal. Finalmente, el subgerente de Planeamiento, Lucy Rosis Pérez, no acreditó tener experiencia en el cargo.

Campoverde

En la municipalidad de Donato Flavio Fernández Andahua, nueve funcionarios fueron designados irregularmente, según Contraloría. El primero Juan Chota Arévalo, gerente municipal, no se encuentra habilitado en el Colegio Profesional respectivo y no acredita en su currículum vitae los cinco años mínimos de experiencia en la administración pública.

Hitler Amasifuen Chino como gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de la Entidad, no acreditó el tiempo mínimo requerido, lo que imposibilita el cálculo del tiempo laborado.

Geovana Elizabeth López Ramírez como gerente de Administración de la entidad, no sustentó la capacitación especializada requerida, y tampoco no acreditó el tiempo mínimo requerido a su experiencia laboral.

Walter Gilberto Román Claros como gerente de Infraestructura y Obras, no acreditó la experiencia de cinco años en la profesión de Ingeniería Civil.

David Jacob Armillon Muñoz como gerente de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, tampoco cumple con los años de experiencia para el puesto, además no acreditó una capacitación especializada en el Sistema Nacional Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Marco Antonio Texeira Bonzano como gerente de Asesoría Jurídica, de acuerdo a su curriculum vitae no sustenta experiencia laboral general y específica, requerida en el reglamento de la Ley N° 31419.

Donato Fernández, no respondió nuestras llamadas.

Nueva Requena

Al alcalde Humberto Banda Estela, el último 22 de febrero, la Contraloría de la Republica notificó la designación ilegal de Leónidas Gallegos Lozano como Gerente de Desarrollo Económico, no cumple con el requisito mínimo de experiencia general y específica.

Si bien Renzo Carrasco de la Cruz, subgerente de Recursos Humanos de la entidad, señaló como experiencia total de Gallegos Lozano, cuatro años y cuatro meses; sin embargo, la sumatoria del tiempo consignado es igual a tres años y seis meses, por lo que se desconoce el criterio utilizado por Carrasco para sumar.

Lo más grave de la municipalidad de Nueva Requena es que no tiene un importante instrumento de gestión como el MOF, según respondió el propio alcalde, mediante oficio enviado a la Contraloría.

Iparía

Dos funcionarios ocuparon cargos de gerentes sin cumplir los requisitos mínimos. Eso le fue comunicado al alcalde Pedro Saldaña Balarezo.

Rolando Camilo Vargas Amasifuén, no cumple con el requisito mínimo de experiencia general y específica exigido en el Reglamento de la Ley N° 31419, para ser Gerente Municipal, ya que acreditó menos de tres años de actividad laboral, periodo contado desde la fecha de emisión del diploma de bachiller del mencionado.

Ronald Paredes del Águila, no cumple con los requisitos mínimos contenido en el MOF, debido a que es ingeniero agrónomo y esta carrera profesional no es afín a ninguna de las carreras requeridas para el cargo de Gerente de Desarrollo social y económico.

Cristhian Pool Mozombite Tiburcio, no acreditó capacitación y experiencias requeridas en el MOF para ser Sub gerente de Servicios Públicos.

Masisea

Cristian Edgar Tenazoa Egoavil no acreditó tener experiencia en temas relacionados a gestión municipal y haber estado un año en puestos o cargos de dirección, para ser nombrado Gerente Municipal.

José Reyes García Gonzalvez, no cumple con el requisito mínimo de experiencia general exigida en el Reglamento de la Ley N° 31419, ya que acreditó menos de cuatro años de actividad laboral, para ser Gerente de Asesoría Jurídica.

Carlos Alberto Elías Ramos, no logró acreditar los cuatro años mínimos de experiencia general ni tres años de experiencia específica, debido a que existen documentos sustentatorios, para ser Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.

Carlos Esteban Zorrilla Vargas no cumple con el requisito mínimo de experiencia general exigida en el Reglamento de la Ley N° 31419, ya que acreditó mínimo de cuatro años de experiencia general laboral y menos de tres años de experiencia específica para ser Gerente de Infraestructura y desarrollo urbano y rural

La docente Milagros Alvitrez Pacheco no acreditó los cuatro años mínimos de experiencia general ni cuatro años de experiencia específica para ser Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos.

Nixon Sayed Peña Calero no presentó los documentos que acreditarían el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en el Reglamento de la Ley N° 31419. En su currículum vitae no contiene los documentos que sustenten la experiencia general ni específica, para ser Gerente de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental.