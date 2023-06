Alarma ambiental en la región Ucayali

Pese al riesgo que se corre al ser defensor ambientalista y terminar asesinado, desde el 1 de junio, se ha puesto en ejecución una programación para celebrar la Semana Ambiental Mundial. En medio de las celebraciones, se dejan escuchar voces reflexivas

Estudiosos, especialistas y activistas, coinciden en que Ucayali, pese a tener una Autoridad Regional Ambiental, no se implementan las necesarias políticas ambientales para proteger a la población de los efectos de la contaminación.

Afirman que, si bien hay algunas medidas para la zona rural, específicamente para proteger el bosque de la deforestación, en cambio, en la zona urbana (Pucallpa, sobre todo) la ausencia de políticas ambientales es sobrecogedora.

VER TAMBIEN: Operativo policial en Contamana culmina con la detención de dos personas

Pucallpa, dicen, está desprotegida y se va convirtiendo en una ciudad sin conciencia ambiental. Lo prueban el poco respeto por los árboles. Cada que se hace una obra o construcción, los primeros en desaparecer son los árboles. De los numerosos árboles de mango que poblaban, hasta la década del 80 del siglo pasado, las calles de Pucallpa hoy solo quedan fotografías o recuerdos.

Hace poco, la empresa de la electricidad taló un árbol de Tahuarí, ante la indignación de los vecinos.

SEMANA AMBIENTAL

Pese a esos antecedentes o escenarios dramáticos, desde el 1 de junio se puso en marcha la semana ambiental 2023 en la región de Ucayali, a cargo de la Autoridad Regional Ambiental que dirige Grober Panduro Pisco.

Se realizarán actividades de concientización en las calles, charlas ambientales, pasacalle, feria, entre otras actividades. Es decir, nada del otro mundo, nada que llame la atención sobre la gravedad de la contaminación, el calentamiento global, el cambio climático y sus efectos negativos para la economía y la supervivencia de las especies, incluido el ser humano.

¿Qué dicen los expertos y activistas ambientales sobre el tema y la programación?

El biólogo y activista ambiental, Gustavo Carrasco Zúñiga, reitera que, si bien las áreas rurales reciben mayor apoyo, incluso de la cooperación internacional, para evitar la deforestación, en el área urbana, el descuido es lamentable.

“En el área urbana, hay carencias de políticas ambientales. Hay pocas acciones por parte de las municipalidades y gobierno regional en la promoción de áreas verdes, en campaña de reciclajes y otras acciones de conservación ecológica. Por otro lado, en las áreas rurales hay mayor conservación ecológica porque hay más apoyo internacional en la protección de los bosques, aunque últimamente el tema de la tala ilegal está poniendo en riesgo estas acciones. Hay un avance en la conservación ambiental en áreas rurales, a pesar de los riesgos que se afrontan, pero en las áreas urbanas no se observa los monitoreos y vigilancias de áreas naturales”, dijo Carrasco.

LANZAMIENTO Y CONSUMISMO

El presidente de la ONG ambientalista «Los hijos de Fátima», Bastien Maurice Louis Gerday, encontró paradójico que el lanzamiento de la semana ambiental se realice en un centro comercial, símbolo del consumismo contrario a la conservación ecológica. Él, señaló que es un desastre hablar de economía sin considerar la ecología.

“El lanzamiento de la semana ambiental se realizó en un centro comercial, me parece paradójico. Un centro comercial símbolo del consumismo, contrario a la conservación ecológica. Si vamos a hablar de economía sin hablar de ecología, para mí es un desastre. Si seguimos así (destruyendo las áreas ecológicas), ni el botero, ni empresarios del rubro turístico, van a poder vivir de su actividad. En unos años más adelante nos vamos a preguntar ¿Qué hacemos? Cuando hemos destruido todas nuestras áreas naturales”, dijo Bastien.

Antuanet Jesús Bullón Moreno, presidente de la organización ambiental «Sálvame», afirmó que el panorama ecológico en la región no es bueno y que la deforestación y la invasión de áreas naturales son responsabilidad de la población local.

“El panorama ecológico en la región no es bueno, nosotros mismos lo estamos degradando con la deforestación e invasión de áreas naturales. En zonas como San José o Cashibo están empezando la construcción de infraestructuras de cemento en áreas que deben ser protegidas. No creo que hay políticas de conservación porque hasta ahora siguen existiendo actividades que ponen en riesgo las lagunas y otras áreas ecológicas. Nosotros como organización impulsamos acciones de reciclaje, son acciones atómicas. Pero los actores políticos no impulsar la conservación en áreas protegidas”, refirió Bastien.

Jorge Luis Castillo Mendoza, ingeniero ambiental y activista ecológico, describe el panorama ambiental como alarmante, no solo en Ucayali, sino en toda la Amazonía.

“El panorama ambiental es alarmante, a pesar del apoyo de las instituciones del estado y la sociedad civil organizada como las ONG. La magnitud de los problemas ambientales en la amazonia, no solo en Ucayali, nos sobrepasan. El principal problema es que la gente no tiene educación ambiental y la corrupción dentro del estado. Hay acciones para contrarrestar la destrucción ecológica, pero la crisis es tan grande que todo aporte queda limitado. Es muy trillado cuando pensamos ¿qué podemos hacer para cuidar el medio ambiente? Pero la respuesta es siempre la misma, el cambio empieza con nosotros…”, afirmó Castillo.

Andrea Lucia Bada Yumbato, integrante de jóvenes parlamentarios, cuestionó el desinterés de las entidades encargadas de proteger el medio ambiente en Ucayali.

“Hay mucho desinterés en entidades encargada de proteger el medio ambiente. Nosotros como organización estamos haciendo concientización ecológica en niños, en zonas urbanas alejadas de la ciudad. Los cambios empiezan con los menores. Sin embargo, cuando vamos a buscar apoyo a las autoridades no nos atienden. Todo lo contrario, las ONGs siempre nos brindan ayuda. Desde un pequeño punto es necesario generar un cambio en las nuevas generaciones, a pesar de nuestras limitaciones”

Los retos ambientales en la región de Ucayali requieren de políticas ambientales más sólidas en el área urbana, una mayor protección de las áreas naturales frente a actividades destructivas como la tala ilegal y la invasión de infraestructuras de cemento. Se requiere educación ambiental más amplia y combate efectivo contra la corrupción.

A pesar de los riesgos (asesinatos de defensores ambientales), los activistas ecológicos continúan impulsando acciones locales y fomentando el cambio en las nuevas generaciones, conscientes de que el verdadero cambio comienza desde cada individuo.

MARCIO PÉREZ