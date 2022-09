Agricultor pide a la población ayudarlo a encontrar su furgoneta

Roberto Acuña Rojas es un agricultor de 82 años natural de Áncash que pide a la población ayudarlo a encontrar su furgoneta que fue robada el pasado 30 de julio.

El agricultor contó que estuvo enfermo durante las primeras semanas de julio por lo que tuvo un ayudante que movilizaba su furgón para ocuparse de sus cultivos de maíz; sin embargo, durante una de sus jornadas fue asaltado por unos hampones que le arrebataron el vehículo de trabajo.

De su vivienda ubicada por el balneario de La Restinga hasta su chacra se demora una hora en llegar caminando, ahora debido al problema que tiene en su pierna le toma más tiempo, por lo que el robo de su vehículo comprado recién el año pasado le genera una gran pérdida económica.

«Mis hijas me ayudaron a comprar la furgoneta, ahora que vivo solo, mi furgón me ayudaba en llegar a mi chacra. Pido que la persona que tenga alguna información del paradero de mi furgoneta me lo haga saber y le daré una buena recompensa”, menciona el agricultor.

Quienes tengan alguna información del paradero de la furgoneta roja de placa 2141-EU, marca Zongshen, pueden comunicarse al 963 805 922.