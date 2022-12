Agradece a Dios porque le ha devuelto la voz y hoy ya puede cantar

Hasta hace poco, en una nota anterior, la cantante ucayalina Deyse Aydee del Castillo Laulate, más conocida en el ambiente artístico como “Daysha del Perú”, había manifestado que ante la grave afección que tenia en los pulmones y del cual venia recibiendo tratamiento médico, los médicos le habían dicho que posiblemente ya no volvería a cantar, lo cual angustió y deprimió en un primer momento a la cantante; sin embargo, reveló que fue gracias a que puso su confianza en Dios y estuvo orando por todo este tiempo, su mejoría se dio de manera increíble y ahora ha recobrado la voz y ha podido volver a cantar.

La cantante dijo que la doctora tras confirmarle que, si, que ya puede volver a cantar; sin embargo, también le recomendó que no abuse de ello porque aun su sanidad esta por completarse. No obstante, la carismática Daysha del Perú, quien ha bajado algunos kilitos menos, nos contó que gracias a Dios ya pudo esta vez aceptar y cumplir con algunos pequeños contratos, aunque claro, procurando aun no esforzar mucho a su voz y solo por momentos ha estado llegando a los tonos altos, indicó.

Señaló, que, por ahora no puede ir a cantar en peñas o en otros lugares donde se exige más al artista, sino que solamente está aceptando contratos para eventos especiales o familiares. “Estoy muy agradecida con el señor, he puesto mi fe en el y hoy le pido que me conserve la voz entendiendo que fue su obra en mi”, refirió muy segura de sí misma, quien fue considerada en su momento como la mejor intérprete de los temas de la cantante argentina Silvana Di Lorenzo.

Como se recuerda, el año pasado, nuestra cantante ucayalina Daysha del Perú, tuvo que ser trasladada al Hospital Rebagliati de Lima, debido a una faringitis aguda que le afecto gran parte de sus pulmones, por lo que tuvo que ser sometida a algunas intervenciones quirúrgicas, teniendo luego que enfrentar un largo y doloroso tratamiento dentro de un nosocomio en el cual los médicos no le daban ninguna esperanza de que pudiera recuperar sus cuerdas vocales, por lo que hoy cree que esto que le viene pasando se debe a un milagro.

Daysha cree que Dios le ha devuelto sus dones con la música porque tiene un propósito con ella, lo cual está dispuesta a cumplir con la voluntad del creador, “ya pasé todo lo peor y lo que tenga que hacer, lo haré para la gloria de Dios”, anotó la antes aclamada cantante, conocida también por ser multifacética, ya que siempre le fue posible interpretar música de todos los géneros, como: valses, boleros y hasta ritmos bailables.

SAMUEL PINEDO