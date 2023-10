Ucayali registró 243 niñas gestantes menores de 15 años en el 2022

Mientras el poder judicial, tardíamente, ordenó la ubicación y captura del psicólogo acusado de violar y embarazar a una menor de 13 años, ayer se reveló, con cifras del ministerio de salud, que entre enero y diciembre del año pasado, 2022, Ucayali registró 243 niñas gestantes, menores de 15 años, una cifra que podría ser mayor en el presente año.

No es la única cifra. El último informe del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas (UNFPA) reveló, por su parte, que Ucayali incrementó en casi un 45% los nacimientos en madres menores de 15 años del 2020 al 2022.

Y eso que, en Ucayali, existe un burocrático Consejo Regional por la niñez y adolescencia que se reunió en febrero de este año para formular un plan de protección de la niñez y adolescencia que, al parecer, no ha funcionado ni en este, ni en otros casos. Niños y adolescentes parecen estar más desprotegidos que antes, mientras hay gente que gana un suelo, aparentemente, para protegerlos.

Lo más escandaloso e indignante es que el ultraje a la menor de 13 años, lo realizó un profesional de la Unidad de Protección Especial (UPE), organismo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que, se supone, debe tener profesionales con un alto sentido de la ética.

Y también, lo más sospechoso es que el Centro de Emergencia Mujer del MIMP haya demorado muchos días, antes de efectuar la denuncia penal que, según el presidente de la Junta de Fiscales de Ucayali, Pedro Ticona, inicialmente se hizo contra “los que resulten responsables” y que recién, el lunes 23 se individualizó el nombre del acusado. Por esa demora, cuando el jueves pasado la fiscalía pidió la detención preliminar por 7 días, el acusado ya había tenido todo el tiempo que quiso para huir, incluso para borrar sus huellas de las redes sociales.

Entre tanto, en la tarde de ayer, un grupo de estudiantes de psicología de la Universidad Nacional de Ucayali, llegó hasta el frontis de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, para que disponga la celeridad en la captura del psicólogo Luis Ángel Yacila Ortega, quien ha conseguido fugar y también pidieron que se le procese condenándolo a cadena perpetua, en una sanción ejemplar.

DETENCIÓN PRELIMINAR

El Poder Judicial declaró fundado el pedido de detención preliminar contra Luis Ángel Yacila Ortega, psicólogo del Ministerio de la Mujer (MIMP) acusado de abusar sexualmente y embarazar a una menor de 13 años, en la región Ucayali.

Según informó el Ministerio Público, el juzgado dispuso la inmediata búsqueda y captura del investigado, quien laboraba en la Unidad de Protección Especial (UPE) de Ucayali y estaba encargado de brindar ayuda a la menor.

La menor, viene siendo atendida en un hospital de la región, ya que se trataría de un embarazo de alto riesgo debido a su edad. Los médicos evaluaban la posibilidad de un aborto terapéutico.

El MIMP informó que había procedido al retiro inmediato del denunciado de las funciones que cumplía en el UPE Ucayali, y que inició el proceso administrativo por falta grave para imponerle una sanción que, por la gravedad, sería la destitución y prohibición para ejercer cargo público.

Muchos se preguntaron qué filtros usa el MIMP para contratar a los profesionales. O también ocurre que en esta entidad se contrata a los recomendados o favorecidos por tener algún vínculo político con los que gestionan el poder de turno.

LA SECUENCIA

La menor de iniciales NGEM, de 13 años de edad, llegó a la Unidad de Protección Especial (UPE) Ucayali, a fin de ser tratada del trauma que le había producido la desprotección familiar (era abusada por su padrastro) y como presunta víctima de explotación sexual.

La UPE dispuso que el psicólogo Luis Ángel Yacila Ortega, prestase apoyo psicológico a la menor para su recuperación. Lejos de darle el cuidado que exigía su situación, el profesional aprovechó su vulnerabilidad para abusar de la menor hasta que la embarazó. Debido a eso, la menor abandonó el tratamiento y fue a refugiarse en su pueblo, el Centro Poblado Nueva Esperanza de Panaillo.

Sospechando lo que podría haber pasado, la Licenciada Miriam Briceño Bonifacio del Centro Emergencia Mujer Comisaría de Yarinacocha viajó hasta el Centro Poblado Nueva Esperanza de Panaillo. Allí consiguió testimonios sobre el drama de la menor. No solo había sido ultrajada sexualmente sino que, además, estaba embarazada.

Briceño informó sobre estos hechos a la directora de la Unidad de Protección Especial (UPE) Ucayali, Angélica María Villavicencio Rojas, mediante el oficio N° 0737-2023 de fecha 19 de octubre 2023.

Villavicencio Rojas solicitó a sus superiores una medida cautelar para prohibir que el denunciado ingrese a las instalaciones de la UPE- Ucayali, y, también presentó la denuncia penal ante la fiscalía de turno de Yarinacocha.

El 21 de octubre la Dirección de Unidad Especial- DUE, mediante Resolución Directoral N° 390-MIMP-OGRH, acogió la medida cautelar para que Yacila ya no frecuente a la menor.

En cuanto a la denuncia penal, la Primera Fiscalía de Yarinacocha, recién con fecha 26 de octubre requirió la detención preliminar de Yacila Ortega por 7 días. Horas más tarde, el juzgado concedió la detención preliminar, pero Luis Ángel Yacila Ortega ya era inubicable. Había desaparecido sin dejar rastro. Sobre él, pesa una orden de ubicación y captura.

«El MIMP como ente rector de la política pública en niñas, niños y adolescentes no tolera que ningún trabajador vulnere su integridad, por ello pedimos al Ministerio Público celeridad en las investigaciones y exigimos una sanción ejemplar y cadena perpetua para el responsable de este delito», puntualizó el Ministerio en un pronunciamiento.

PLANTÓN

Un colectivo integrado por estudiantes de psicología de la Universidad Nacional de Ucayali, bajo el lema “Tocan a una tocan a todas” convocaron y realizaron un plantón frente a la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Una estudiante, refirió que, desde el 2021, el psicólogo Luis Yacila no estaba habilitado y afirmó que este psicólogo no los representa y pidieron que las universidades debían tener un curso sobre los problemas sociales y los conflictos éticos. Pidieron cadena perpetua y acusaron al poder judicial de lentitud. Algunos incluso gritaron: ¡Poder judicial corrupto, en Ucayali queremos justicia!

Otra estudiante dijo que “no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Hay niñas desaparecidas que están siendo violadas, ultrajadas, y las autoridades no están haciendo nada para enfrentar este problema. Ahora queremos ver si el poder judicial está a la altura y se captura al acusado”.

El decano del Consejo Directivo Regional XVIII – Ucayali Víctor Manuel Noria, informó que el psicólogo mencionado, vino a trabajar enviado por Lima y que se encontraba inhabilitado para ejercer la profesión. Refirió que van a esperar la decisión del poder judicial, pero también, como Colegio, se van a activar los mecanismos para procesarlo y sancionarlo. Afirmó que, el Colegio tiene una página web para que la población pueda enterarse que profesional de la psicología está habilitado. Dijo que las entidades deben verificar si los profesionales que contratan o nombran, están habilitados. Esa es su responsabilidad.

Sin embargo, el caso de la niña ultrajada por el psicólogo, es solo el momento visible del drama que viven cientos de niñas adolescentes que, a temprana edad se convierten en madres, frustrando, en muchos casos, su desarrollo personal.

¿Quién le hará frente a ese problema?