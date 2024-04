Trabajadores administrativos, docentes despedidos y una congresista cuestionan gestión en UNIA

Si el Rector de la UNIA, Juan López Ruiz, pensó que, con una conferencia de prensa, donde estuvieron pocos periodistas y más integrantes de una “barra”, calmaría las ya encrespadas aguas en la primera universidad intercultural, al parecer, no previó los hechos posteriores.

NUEVOS FRENTES

No pasaron muchas horas para que, por sus propias declaraciones, se generen más conflictos en la gestión del psicólogo Juan López, como Rector.

Los primeros en reaccionar fueron los trabajadores administrativos. Ellos rechazaron las expresiones donde los califica de manera agraviante, al decir que salen del trabajo cinco minutos antes de la hora y que están envejeciendo con la universidad. Los trabajadores no solo emitieron un comunicado, sino que hicieron un plantón, exigiendo un desagravio público. Incluso afirmaron que no son un sindicato antigestión, pero no les parece bien que los hayan maltratado. Y que la gestión de López, por encima de los trabajadores nombrados, privilegie a los “locadores” que, además, ganan elevados sueldos.

El conflicto no se ha zanjado y permanece latente.

Luego, la congresista Jeny Morales, también reaccionó ante las declaraciones de Juan López sobre la supuesta “ineficacia” de los congresistas y mostró documentos remitidos al MEF para pedir más presupuesto para la UNIA, logrando 9 millones de soles adicionales para inversiones en infraestructura. Además, refirió que de su PIA 2024 de 42 millones de soles, apenas habría ejecutado el 10% y, en el caso de un presupuesto de 3 millones de soles para el mejoramiento del centro Preuniversitario de la UNIA con CUI 2324914, está en cero de avance financiero y que, teniendo 3 millones 142 mil soles para instalar servicios adecuados de apoyo al estudiante, apenas ha gastado el 12%.

Para Jeny López, estos hechos demostrarían la ineficiencia de la gestión de Juan López, por lo que recomendó que la Asamblea Universitaria evalúe y analice “la remoción de este funcionario por incapacidad”.

Los otros dos congresistas (Francis Paredes y Elvis Vergara) no se han pronunciado. Pero Jeny López ha tomado distancia de Juan López.

A los pocos días se abrió otro frente con 21 docentes que ganaron un concurso para nombramiento pero que, por cuestiones de descuido administrativo, ese nombramiento no fue oficializado en el ministerio de Economía y Finanzas. Los docentes fueron despedidos.

SITUACIÓN COMPLICADA

Durante la conferencia de prensa, el Rector Juan López se vio precisado a admitir que tenía una oposición interna, a la que calificó de estar movida por intereses. Aunque, claro no dio mayores detalles. Sólo dijo que detrás de los “ataques” a su persona, estarían los “perdedores” de las elecciones.

Incidió en que se estaría poniendo en riesgo de la institucionalidad. Sin embargo, los desaciertos de su gestión, según analistas, no ponen en riesgo la institucionalidad porque ya se ha dado el paso para elegir autoridades. Lo que está en riesgo es la permanencia de López en el Rectorado.

De producirse las causales para su vacancia, podría ser suspendido y convocarse a nueva elección, sobre todo porque la Universidad necesita tener una gestión sólida para enfrentar el relicenciamiento.

Por supuesto que eso no se producirá pronto. Precisamente, para impedir liderazgos, según algunos docentes, se estaría retrasando el concurso de ascensos y no haya más docentes principales. De no convocarse al concurso de ascensos, se le avecinaría otro lío a Juan López.

DOCENTES DESPEDIDOS

Entre tanto, los 21 docentes que fueron despedidos han anunciado una lucha sin cuartel para lograr su reposición. Han anunciado que, incluso, harán marchas y ollas comunes hasta retornar a sus puestos laborales, porque les asiste el derecho.

Como lo han informado los propios docentes, ellos ganaron un concurso de nombramiento y venían percibiendo una remuneración como tales. Sin embargo, el año pasado, cuando quisieron ejercer su derecho al voto, se dieron cuenta que no estaban en los padrones, porque, sencillamente aparecían como contratados. Entonces se enteraron que, por no cumplir con algunos requisitos exigidos por el MEF, no estaban considerados como nombrados. Esperaron que la nueva gestión de Juan López, resuelva el problema. Y lo resolvió, dejándolos fuera de la UNIA.

Algunos docentes ya han iniciado la vía legal para impugnar la Resolución N° 187-2024-UNIA-CU que los deja fuera de la docencia universitaria.

Es el caso del docente Walter Enrique Panduro Calderón, con grado de Doctor, quien, en la mañana del lunes 8 de abril, presentó un recurso de apelación contra la decisión del Consejo Universitario, con copia al Vicerectorado Académico y a la Oficina de Control Institucional, pidiendo la nulidad de la mencionada Resolución, porque el acuerdo contraviene la Constitución y la Ley.

Para el impugnante, la Resolución del Consejo Universitario, “transgrede no solo el debido procedimiento, además, falta gravemente a la verdad y pone en entredicho el profesionalismo y hasta la ética de los miembros del C.U. En principio, la citada resolución no sigue una línea de exposición lógica y ordenada, se encuentra redactada con errores ortográficos, y se basa en suposiciones, en afirmaciones subjetivas, faltando a la verdad, siendo ambigua y oscura”.

Pero no sólo eso, la mencionada Resolución también sería nula porque se basa en un informe emitido por un Jefe de Recursos Humanos que no tiene competencia para recomendar la suspensión de las remuneraciones de los 22 docentes, y que además, contraviene el Código de la Función Pública porque el Mg. Oscar Novoa Pallares, es uno de los 22 docentes irregularmente nombrados y tampoco cumpliría el perfil para ocupar el cargo, dice la apelación.

Entre los despedidos también estaría el profesional shipibo, doctor Miguel Hilario Escobar “Manenima” ¿Qué dirán las organizaciones indígenas que aparecen “respaldando” al Rector López?

Este conflicto con un grupo de docentes, al parecer seguirá creciendo.