Protegerán bosques frente al avance de cultivos de coca y narcotráfico

De acuerdo con Global Forest Watch, solo entre el 26 de octubre al 2 de noviembre de este año, se han registrado 14,842 alertas de deforestación en Ucayali. De ese total, 181 fueron alertas de alta confianza detectadas por un solo sistema de monitoreo, en tanto que las otras fueron detectadas por múltiples sistemas.

El mismo GFW ha revelado que Ucayali perdió 521 kha de bosque primario húmedo.

La amenaza de una mayor deforestación, ha llevado a que dos organismos que cumplen funciones de protección de bosques, formen una alianza para fortalecer las áreas de conservación en Ucayali que están a su cargo.

Se trata del organismo público Parque Nacional Alto Purús (PNAP) y de la empresa privada Bosques Amazónicos (BAM). El primero tiene un amplio territorio. El segundo se encuentra en Campoverde y más de una vez habría tenido que enfrentar intentos de invasión de sus terrenos.

COCA Y NARCOTRÁFICO

En marzo de este año, un informe presentado por la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali, reveló que entre los años 2020, 2021, 2022 y parte del 2023, la región Ucayali perdió 116,482.53 hectáreas de bosque. A la fecha, esa cifra debe haberse incrementado.

Entre las causas, aparece como la más perjudicial: los cultivos ilícitos de coca y la construcción de narcopistas (en marzo se habían identificad 64 pistas clandestinas de aterrizaje para las avionetas del narcotráfico). Muy abajo, aparecía la agricultura migratoria. El gerente, Franz Tang Jara, señaló a la comunidad menonita como causante de deforestación.

El informe también señalaba que en el 2022 Nueva Requena fue el distrito con mayores casos de deforestación. Ese mismo distrito, en los tres primeros meses de 2023, se mantenía como líder en deforestación (es el distrito donde están los monocultivos de palma de Ocho Sur). Le seguían: Curimaná, Neshuya, Padre Abad, Campoverde y otros.

En el primer trimestre de 2023, los cultivos ilícitos de coca (54.81%) eran los que más desbosques venían causando, seguido de la parcelación agrícola (44.79). El informe fue remitido al gobierno central para que adopte acciones en salvaguarda de los bosques, la biodiversidad y la fuente de oxígeno del mundo. En realidad, quien debía adoptar acciones es el gobierno regional de Ucayali, a través de sus organismos respectivos.

Como quiera que eso no ha sucedido con la efectividad necesaria, tanto el PNAP como el BAM decidieron unir esfuerzos para protegerse, sin descartar la intervención de los organismos de gobierno.

FIRMAN ACUERDO

La empresa Bosques Amazónicos (BAM) y el Parque Nacional Alto Purús (PNAP), suscribieron un acuerdo de cooperación con tres años de vigencia, para fortalecer el monitoreo de las áreas protegidas por el PNAP y por BAM, el manejo de recursos naturales de importancia para las poblaciones locales, así como la comunicación y educación ambiental con el fin principal de contribuir a la conservación de la biodiversidad de sus territorios en la región amazónica de Ucayali.

Aunque no lo dicen, en el fondo intentan oponerse al avance de los cultivos de coca y el narcotráfico que se ha convertido en la plaga moderna.

ACUERDO PARA LA CONSERVACIÓN

PNAP aportará sus conocimientos y prácticas en el desarrollo de estrategias de monitoreo y control de áreas protegidas, en el manejo sostenible de recursos como las palmeras amazónicas de gran importancia socioeconómica, y el manejo y monitoreo de quelonios acuáticos como la taricaya, entre otros.

El PNAP es la segunda área natural protegida de mayor extensión dentro del Perú y depende del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

BAM aportará su conocimiento en el manejo de iniciativas de conservación privada y en esfuerzos de restauración y reforestación con especies nativas de alto valor en áreas degradadas, así como en ciencia, tecnología e innovación.

PROYECTOS BAM

El BAM está empeñado en un Programa de Mejoramiento Genético Forestal de especies nativas (marupa, shihuahuaco, caoba) único en el Perú, acompañado de un vivero clonal de alta tecnología con gran potencial para la investigación científica.

Tiene un Área de Conservación Privada (ACP) en Campoverde sobre 8 000 hectáreas (Resolución Ministerial N° 193-2022-MINAM) la cual permite preservar el hábitat de cientos de especies y ayuda a crear un corredor de biodiversidad entre las distintas áreas protegidas en la región; entre ellas, las protegidas por el Parque Nacional Alto Purús.

Desde 2008, BAM protege un área privada de 20 000 ha en Ucayali y desarrolla un proyecto de conservación en las cercanías de la ciudad de Pucallpa llamado REDD+ El Último Hábitat, beneficiando a unas 20 comunidades cercanas.

EL FUTURO CERCANO

Durante los tres años de vigencia del acuerdo, BAM y el PNAP desarrollarán programas y planes de trabajo basados en sus experiencias, capacidades y colaboración conjunta, lo que permitirá lograr los objetivos de conservación de ambas instituciones.

La pregunta que flota es si conseguirán sus objetivos sin problemas, dado el avance de los cultivos ilícitos de coca y del narcotráfico en la región Ucayali.

Este esfuerzo que une a un organismo público (PNAP) con uno privado (BAM) podría ser uno de los últimos esfuerzos para evitar la deforestación que afecta negativamente al desarrollo de la región Ucayali.

Los promotores de esta alianza, parecen estar conscientes que, si no unen esfuerzos, la sombra de la ilegalidad que proyectan diversos grupos delictivos, terminaría por arrasar lo que han avanzado en sus planes de conservación para evitar la contaminación y los cambios climáticos.

La población no debería permanecer al margen de estos esfuerzos, porque está en juego el futuro cercano de la amazonia ucayalina. Hay quienes predicen que pronto aparecerán zonas desérticas en medio del bosque (las que dejan los cultivos de coca) y que las poblaciones comenzarán a sufrir escasez de agua por la destrucción de los humedales.