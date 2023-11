Policía anticorrupción detuvo a dos funcionarios de la municipalidad de Irazola

Al parecer, advertido o “suertudo”, el alcalde del distrito de Irazola, Juan Carlos Gámez Huaytón, no estuvo presente en su oficina, en la mañana de ayer, cuando se produjo el operativo sorpresa de la Fiscalía y la Policía anticorrupción que terminó con la captura de dos funcionarios, acusados del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.

Previamente, el juez de Investigación Preparatoria de Padre Abad, Rony Torres Gómez, había declarado fundado el requerimiento de la fiscal anticorrupción, Ross Gómez Bernedo, para disponer la detención preliminar del alcalde y sus funcionarios por el plazo de 7 días.

Semanas antes, el 29 de agosto, la mencionada fiscal intervino, con una orden de allanamiento y descerraje e incautación de bienes, en la sede municipal de Irazola. En esa oportunidad incautó celulares, laptops, USB, documentos y lo necesario para la investigación que la llevaron a encontrar suficientes elementos para pedir la detención preliminar.

Los detenidos son: el gerente municipal Willy Carlos Pollo Martínez (de quien se dice sería cuñado de Luis Briceño) y el administrador Jhon Gilbert Alex Chu Orrego. No fueron ubicados los proveedores David Mera Nadal y Jorge Marino Salazar Toledo. Al no encontrarse a Gámez Huaytón, se ha ordenado su ubicación y captura- También para los dos proveedores.

SOBRE “SOPLO”

Al parecer, que Gámez Huaytón se haya “enterado” de su detención por alguna infidencia de personal del ministerio público, no sería nuevo.

Con fecha 21 de setiembre 2023, el instructor PNP Juan Montes García, en el informe número 086-2023-COMASGEN, da cuenta que la fiscal Ross Mirelly Gómez Bernedo, fiscal adjunta de la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Ucayali, no había realizado la transcripción de información de audio del interior del celular del investigado Willy Carlos Pollo Martínez, gerente municipal del distrito de Irazola.

¿Qué contenía ese audio?

Según el instructor se escuchaba que se había filtrado la información de que se iba a realizar la diligencia de allanamiento y descerraje del 29 de agosto, lo que habría dado tiempo para que los investigados oculten pruebas incriminatorias.

En el parte sin número 2023, “se informa sobre la negativa de Ross Mirelly Gómez Bernedo – Fiscal adjunta provincial de la FPCEDCF-UCAYALI, de llevar a cabo la diligencia de transcripción de un audio en donde de acuerdo a lo informado por el S2 PNP Cristian David RAMÍREZ MACEDO, señala que personal del Ministerio Público, alerta a los investigados” sobre la diligencia en la municipalidad de Irazola. Agrega: “De igual forma también se informa sobre la influencia que habría tratado de lograr dicho servidor policial, a efectos que no se informe sobre la conducta presuntamente indebida por parte de la magistrada antes indicada”.

Así las cosas, cabe especular que, nuevamente, a Gámez Huaytón le habrían soplado sobre la diligencia que iba a detenerlo. Y se puso a buen recaudo. Al igual que dos proveedores.

GAMEZ HUAYTÓN

Natural de Huánuco, residente en San Alejandro, capital del distrito de Irazola, en las últimas elecciones donde fue elegido alcalde como candidato del Movimiento Independiente Regional Cambio Ucayalino, el “cacao”, declaró haber nacido en Huánuco y ser comerciante en “Distribuidora Karlito y Juan Pedro EIRL”, con un ingreso anual de 36 mil soles, una motocicleta y dos motos furgonetas, inscritas a su nombre en la SUNARP.

Políticamente, el 2014 estuvo inscrito en el Partido Nacionalista Peruano, que abandonó el 2015, para declararse fundador de Integrando Ucayali (Lorito de Velásquez Portocarrero). No tiene estudios superiores.

¿Mintió en su hoja de vida?

Evidentemente hay cosas que, dado el esquema electoral, no declaró. Por ejemplo, los negocios con el ex alcalde de Nueva Requena Pío Escobedo y el manejo de sumas astronómicas.

EL BULEVAR DE YARINACOCHA

En el 2015, durante la primera gestión de Manuel Gambini, el entonces “loro” Gámez Huaytón era representante legal de la empresa constructora sub contratista Karlita EIRLtda y junto con el ex alcalde de Nueva Requena, Pio Escobedo, habían conseguido un contrato millonario para la ejecución de la obra “Malecón Turístico de Yarinacocha” por 4 millones 642 mil 142.35 (nuevos soles de esa época). Gámez Huaytón iba a abastecer con materiales, acarreo y otros a la obra del bulevar. ¿De dónde iban a salir esos materiales? Por algo Pío Escobedo era el alcalde de Nueva Requena, donde hay canteras. La idea era repartirse los dividendos en partes iguales. Pero como Pio Escobedo no podía aparecer, se hizo reemplazar por Catherine Melina Rodríguez Valera que evidentemente era su testaferra.

Durante una investigación posterior, Gámez Huaytón, declaró lo siguiente: “José Pío Escobedo trajo a la señorita Catherine Melina Rodríguez Valera como testaferro; al señor José Pío Escobedo sí lo conozco desde el año 2014 antes de que sea alcalde, incluso colaboré con su campaña para ser alcalde, uniéndonos vínculos de amistad…”

Esa amistad se rompería cuando Pío Escobedo, a través de Catherine Rodríguez, exigió su parte del contrato. Como Gámez Huaytón no tenía el dinero, ante el Notario Público Fernando Rubén Inga Cáceres, el 20 de octubre del 2015, firmó un acta de compromiso de pago interno con Catherine Rodríguez y como garantía del acuerdo, Gámez Huaytón le firmó una letra de cambio en blanco.

Y allí se produjo el problema.

Catherine Rodríguez llenó la letra de cambio y fijó como fecha de vencimiento el 2 de febrero 2016. Hasta ese día, Gámez Huaytón debía desembolsarle la suma de 250 000 soles. Como Gámez Huaytón no pagó, el 8 de febrero Catherine protestó la letra de cambio y el 18 de febrero demandó a Gámez la obligación de dar suma de dinero.

Gámez Huaytón respondió denunciando penalmente a Catherine Melina Rodríguez Valera por los delitos de defraudación y fraude procesal. El fiscal Yoni Wilber Llanos Anquilla, la acusó el 15 de enero del 2018 y solicitó una pena de 4 años de pena privativa de la libertad.

¿Y DÓNDE ESTÁ EL DINERO?

Pero la pregunta que surge es ¿dónde está el dinero que habría cobrado Juan Carlos Gámez Huaytón, en esas fechas? ¿Se evaporó y por eso, cuando postuló a la alcaldía de Irazola en el 2022, declaró que sólo tenía una renta anual franciscana de apenas 36 mil soles anuales?

Recuérdese que el contrato para la obra del malecón o boulevard de Yarinacocha que Manuel Gambini no culminó en su primera gestión y que este año tampoco terminará, fue por más de 4 millones de soles y que, finalmente Gámez Huaytón no honró la deuda con la testaferra de José Pío Escobedo, es decir con Catherine Rodríguez que, de paso, iba a ser condenada.

Al parecer, si la fiscalía anticorrupción hiciera bien su tarea, podría encontrar más sorpresas y que el caso de Gámez Huaytón, podría ser solo la punta del iceberg.

Por eso a mucha gente le convendría que Gámez Huaytón nunca sea capturado porque podría “hablar” y no sería poco. Por eso hay quienes apuestan que a Gámez le avisaron que sería capturado.

Si alguna vez hablase, quizá comience por aclarar el parentesco entre su gerente municipal Willy Carlos Pollo Martínez y el ex gerente regional, Luis Briceño Jara.

O quizá Gámez Huaytón, sintiendo el peso que carga, decida acogerse a la colaboración eficaz.