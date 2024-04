Piden a Contraloría intervenir entidades que incumplen Ley 24898

El Colegio de Periodistas del Perú-Ucayali, pidió la intervención de la Contraloría para que sancione a funcionarios que no respetan la Ley 24898, al solicitar o tener personal para las oficinas de imagen institucional que no tienen título profesional, no están colegiados y mucho menos tienen la habilitación profesional.

En un pronunciamiento público, el CPP-U, dice: “Lamentamos que, después de hacer públicos los nombres de las instituciones que desacatan la ley vigente, no asumieran su error y en algunos casos justificaran su incumplimiento señalando que «dicha plaza no figura en su CAP», olvidándose que no se trata solo de una nomenclatura sino de las tareas que se realizan.”

Agregan que “Esta semana detectamos una nueva convocatoria al margen de la ley, nos referimos al Proceso CAS Nº 001-2024-MPPA, publicada por la Municipalidad Provincial de Padre Abad – Aguaytía, para la jefatura de su Unidad de Imagen Institucional, donde no solo no exigen, sino que expresamente indican que no son necesarios ni el título profesional y tampoco la colegiatura”.

“También identificamos una convocatoria: Proceso CAS Nº 006-2024-GRU/DREU­ OGRRHH, de la Dirección Regional de Educación de Ucayali para ocupar el puesto de asistente administrativo en la Oficina de Imagen Institucional, en la que entre sus requisitos solicitan ‘tener capacidad para tratar con personas difíciles o demandantes’, además de contar con ‘aspecto inteligente’, un pedido insólito, subjetivo, con carácter discriminatorio y que se presta además a interpretaciones como la de pretender favorecer a un ganador/a ya establecido”.

Finalmente dice el Colegio de Periodistas: “exige la inmediata intervención de la Contraloría en Ucayali y sancione a los malos funcionarios que pretenden manejar las convocatorias a su antojo, incumpliendo incluso con los plazos establecidos por ley para la presentación de documentos, con la presunta finalidad de colocar a personas conocidas y que en la mayoría de los casos no cumple con el perfil acorde al puesto”.