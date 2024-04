Pagaron 540 mil soles de partidas que no se ejecutaron en obra de Centro de Salud de Campoverde

Entre el 15 al 27 de marzo, especialistas de la Contraloría llegaron hasta el Centro de Salud de Campoverde para una inspección de la construcción. Lo que encontró requiere acciones urgentes porque se estarían mal utilizando parte de los 32 millones 400 mil soles de inversión que tiene este proyecto y se generando el riesgo de que, por falta de presupuesto, la obra no se culmine.

La Contraloría ha alertado que se han pagado 540 mil soles por partidas no ejecutadas. Pero lo peor es que, nadie dijo nada sobre esta irregularidad, hasta que la Contraloría lo descubrió.

LA INSPECCIÓN

El equipo de la Contraloría se desplegó hacia la obra con un objetivo general: verificar si los trabajos se están ejecutando de acuerdo con lo establecido en el expediente técnico. Al mismo tiempo eran tres objetivos específicos: 1) Determinar si la valorización correspondiente al mes de febrero de 2024 se viene ejecutando de acuerdo al expediente técnico aprobado; 2) Determinar si el residente, el supervisor y sus especialistas se encuentran en la obra de acuerdo a la Ley de Contrataciones y su Reglamento; y, 3) Determinar si la ejecución de los adicionales de obra cumple con el expediente técnico, los plazos y procedimientos legales.

Como la obra está a cargo de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Ucayali, el equipo de la Contraloría se desplazó tanto a Campoverde como a las oficinas del GOREU en el jirón Raimondi 220.

CONTRATISTAS

El 20 de junio de 2019 el GOREU firmó contrato con el Consorcio Renovación (integrado por las conocidas empresas Jungle S. King EIRL y COMECO SRL), por S/ 32’883,998.30, con un plazo de ejecución de 650 días calendario, bajo el sistema de contratación a Suma Alzada. ¡Máximo debió entregar la obra, a fines del 2021! Pero estamos a 2024 y lejos de culminarse, se producen irregularidades.

La Supervisión de obra fue contratada el 12 de agosto 2019 con el Consorcio Supervisor Campo Verde (Servicios Generales Ralsagt SRL y Servicios Generales Asconsult SRL) por 1 millón 290 mil soles.

Durante la ejecución, a la contratista la aprobaron 15 ampliaciones de plazo (por 524 días calendario), dos suspensiones de obra y dos reinicios de obra, por lo que el plazo final de ejecución de la obra se fijó para el 6 de mayo 2024, aunque es evidente que no cumplirá. Según la Contraloría, la construcción está atrasada. A febrero de 2024, registraba un avance real ejecutado de 83.29%. Hasta el 6 de mayo (menos de un mes) es imposible que llegue al 100%.

PERJUICIO

La Contraloría ha encontrado hasta cuatro situaciones adversas.

La primera es que el Residente de obra presentó valorizaciones que incluyen partidas no ejecutadas por un monto de S/ 548,677.97. Lo peor es que ese hecho no fue observado por el Supervisor. El uso de los recursos públicos ha sido afectado y existe riesgo de desfinanciamiento de la obra e inaplicación de penalidades al Contratista y Supervisión. Así, por ejemplo, la partida para puertas de madera contraplacada con sobreluz de vidrio, fue pagada con S/ 12,533.92, pero la Contraloría evidenció que no se ejecutó la partida y no se encontró ese material en el almacén de Obra. Los detalles de las partidas que se pagaron y no se ejecutaron, están en el Informe de Hito de Control N°022-2024-OCI/5354-SCC, disponible en la página web de la Contraloría.

De no corregirse, cuando se requieran esos materiales y no los haya, simplemente podrían llevar a la paralización de la obra y que esta ¡No se culmine!

Una segunda situación adversa, consiste en que, durante la inspección, no se encontró al Residente de obra (Ing. Wander Wilson Aspillaga Chapoñán) y tampoco al especialista en Seguridad Industrial (Herval Pérez Huamanlazo) en sus puestos de trabajo. Ambos están obligados a permanecer todo el tiempo. ¿No afecta la calidad de la obra cuando el profesional no está atento a la ejecución? ¿Les pagaron pese a sus inasistencias? ¿Les impusieron penalidades?

Precisamente la tercera situación adversa podría haberse dado por la ausencia de los profesionales. Según la Contraloría, partidas ejecutadas por la Contratista presentan defectos constructivos (estarían mal hechas) que conllevan a correcciones y refacciones, generando el riesgo de mala calidad y retrasos en la ejecución de la obra. Más claro, ni la luz del sol. La obra no se estaría haciendo bien.

La cuarta situación adversa tiene que ver con la transparencia en el cumplimiento de las metas de la inversión pública. La contratista está obligada a actualizar constantemente la información del avance de la ejecución de la obra en la página web de INFOBRAS, pero no lo está haciendo. Es decir, incumple la normativa.

GAMBINI LO SABE

Con fecha 2 de abril, la Contraloría remitió el Informe al gobernador Gambini para que adopte las acciones preventivas o correctivas. De no hacerlo, el peligro de no culminar la obra, está latente. Gambini tenía 5 días para informar a la Comisión de Control, cuáles son las medidas correctivas que ha adoptado su gestión. La población, sobre todo la de Campo Verde, merece saberlo.