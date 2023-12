OCMA investiga presunto favorecimiento de jueces en la Corte de Ucayali

Documentos y audios en manos de la OCMA demostrarían que el juez superior y extitular de la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, Américo Torres, habría manipulado a su expareja y madre de su último hijo para que se retracte de información sensible que evidenciaría la comisión de los delitos de aborto y coacción. Fuentes al interior de la institución que regula el actuar de los jueces habrían confirmado que allegados a Torres lo ayudaron y hoy serían objeto de una investigación de la inteligencia policial.

LA TESIS

El expresidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, Américo Torres, habría manipulado a su expareja sentimental, Cinthya Reátegui ‑‑con quien tiene un hijo de dos años‑‑, a la que hizo firmar una declaración jurada retractándose de información que meses atrás ella le dio a través de “WhatsApp” al ahora sentenciado por violencia contra la autoridad, Carlos Sosa.

Los chats a los que se hace alusión en las declaraciones juradas mostrarían que el vocal superior conversó con una mujer -quien sería la secretaria y trabajadora de la Corte Superior de Justicia de Ucayali Thais Meza- sobre un aborto. El vocal Torres le increpaba querer ir al hospital por está sangrando mucho, como consecuencia de un aborto inducido por pastillas de nombre Cytotec.

Otra captura de conversación del polémico juez, esta vez con otra trabajadora judicial de nombre Liz Romero, mostraría que le pide fotos y videos de la madre de Cinthya Reátegui, presuntamente para saber los movimientos de la madre de su hijo y usar el material en el juicio por tenencia. Además, Torres prácticamente habría amenazado a Romero y la habría obligado a cumplir su orden. Tras no acceder a ello, la habrían despedido. Esto guardaría correlación con el relato de Romero frente a Reátegui, a quien -en otro “screenshot” al que tuvo acceso- la trabajadora judicial le dice no poder denunciar a Torres ya que piensa volver a postular al Poder Judicial y “no se quiere meter en problemas”.

Finalmente, otro trabajador del Poder Judicial habría recibido una advertencia de Torres, quien al enterarse que Cinthya Reátegui entregó chats y documentos a Sosa habría estallado en ira, señalando “dile que la puedo querellar, me está difamando. En vez de ir a Europa le mandaré a ‘Canadá’”. Esto último refiriéndose al permiso de salida del país de su menor hijo, que Reátegui le pidió a Torres días antes. No obstante, Torres habría aprovechado la oportunidad y “negociado” con su expareja. En otros pantallazos, el juez conmina a Romero a firmar dos declaraciones juradas en las que se retracta de la información que se desprende de las conversaciones y pruebas que entregó al expolicía Sosa.

Un audio de una plática entre Sosa y Reátegui sería el que develaría la verdad. Reátegui, al ser consultada por la razón que la motivó a firmar los documentos notariales -redactados por el propio Torres- confiesa haber sido condicionada a ello. “Me estaba chantajeando. Sino firmaba la declaración jurada no me iba a salir la autorización de viaje de mi hijo”, sostuvo. En otro momento de la conversación, la mujer dice acceder al chantaje. “Tú me das la autorización de viaje y yo firmo la declaración jurada”, dice. Incluso, Romero narra que el juez le pidió que se adjudique el haber abortado, “Américo quería que diga que yo he abortado”, narró.

La información, los audios, pantallazos y documentos al respecto fueron remitidos a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) con sede en Lima, que el último 7 de noviembre inició una investigación al magistrado. Según el juez supremo Ulises Yaya, jefe de la OCMA, de las comunicaciones se advierte qué hay “actos de coacción por parte del magistrado Américo Torres Lozano a la servidora Liz Romero Silva para que tome fotos y videos de la abuela materna con su menor hijo en Contamana, con la intención de ser presentados como medios probatorios en el proceso de tenencia que seguía ante el 2º Juzgado de Familia, y que habría sido despedida en diciembre de 2022 por no haber enviado las fotos y videos solicitados”.

“De las conversaciones antes expuestas se advierte tanto la connotación penal como disciplinaria de la conducta del magistrado Américo Urcino Torres Lozano; por lo que sobre este segundo extremo amerita abrir procedimiento disciplinario en su contra por haber mantenido una relación extramatrimonial con la servidora Alicia Tahis Mesa Silva y aparentemente haberla inducido a cometer un delito (autoaborto)”, se lee en la resolución que también encarga la investigación en adelante al juez supremo Raúl Rodríguez.

No solamente eso, sino que la OCMA envió ya una copia de todo lo investigado al Ministerio Público, en donde ya se habría dispuesto la investigación que podría llevar a este nuevo episodio de la rivalidad del polémico juez y expresidente de la Corte de Ucayali, Américo Torres y el expolicía Carlos Sosa, quien ha sido también señalado en no pocos casos, a un nuevo nivel que no hace más que salpicarle a la ya venida a menos reputación del sistema de justicia en el Perú.

Se espera que, con celeridad, la OCMA aclare estos hechos que enturbian al poder judicial.