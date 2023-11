Municipalidad provincial de Coronel Portillo usó principio de autoridad

En una acción que merece investigación a fondo por las autoridades de control interno del ministerio público, ayer, luego que la municipalidad provincial de Coronel Portillo, imponiendo el principio de autoridad, recuperó los terrenos de los alrededores de la Villa Covid19 que habían sido cercados por terceros, sin embargo, sucedió que un fiscal, sin valorar la documentación aportada por el procurador municipal, le hizo entrega de la ministración del bien, a una persona que había ocupado agresivamente el predio, hace pocos días.

Lo que hizo el fiscal, resultaba estar fuera de toda lógica y rompería la legalidad.

Según todas las referencias, esas tierras les fueron donadas a la municipalidad provincial de Coronel Portillo, por su antiguo propietario, Marino Rodríguez López, quien, si estuviera vivo seguramente no habría permitido lo que están haciendo sus descendientes.

El predio ubicado en la calle 3 Mz. “L” Lt. 1 – A, de la Urbanización Santa Marina en el distrito de Callería, se encuentra inscrito en Registros Públicos con número de partida número: 11197386, a favor de la municipalidad provincial de Coronel Portillo.

Sin embargo, la sucesión de Marino Rodríguez pretende desconocer esta inscripción.

Como al parecer, legalmente no podían hacer valer sus pretensiones, lo que hicieron el pasado 18 de noviembre, fue proceder a cercar el predio, poniendo postes y alambres de púas, en un intento por hacerse del bien.

Lo que llama la atención son dos hechos:

1.Cuando la municipalidad solicitó auxilio policial para desalojar a los ocupantes, se produjo cierta demora y recién la diligencia se pudo realizar ayer.

2.Cuando los ocupantes pidieron la presencia de la fiscalía, el fiscal Jhonny Joel Mauricio Prado, se movilizó con gran rapidez para atender a la “denunciante” Regina Díaz Casanova, quien aparece como representante de la sucesión Marino Rodríguez y, sin valorar los documentos aportados por el procurador municipal, abogado Antonio Adolfo Rante de la Cruz, le otorgó la ministración del bien a Regina Díaz Casanova, confiriéndole una titularidad que no está debidamente probada.

Un hecho que llamó la atención de periodistas que acudieron a la diligencia es ver al abogado Tomás Enrique Torrejón Guevara, como defensor de la señora Regina Díaz Casanova.

Se recordó que Torrejon Guevara estuvo involucrado en la investigación al, también abogado, Rodolfo Orellana, acusado de asociación ilícita para delinquir.

Como se recuerda, Orellana usaba una serie de mecanismos para apropiarse de terrenos de terceros y del Estado. Para que sus operaciones sean “exitosas” contaba con el apoyo de personal del poder judicial, fiscalía e incluso de registros públicos. Hasta que se descubrió todo el aparato delictivo que había montado y fue encarcelado.

HOMBRES ARMADOS

Todavía dentro de los plazos legales, en la mañana de ayer, la municipalidad provincial de Coronel Portillo, en compañía de la policía realizó una acción de protección de las tierras de su propiedad y retiró los postes, así como la alambrada.

En esta acción, de acuerdo con una nota de prensa, intervinieron a cinco hombres que estaban armados. Si bien se comprobó que tenían licencia para portar armas, el hecho que hayan estado en la ocupación, le daba un matiz de violencia y de amenaza. Sin embargo, la fiscalía y tampoco el procurador, accionaron los mecanismos legales en estos casos.

Pero quién si actuó rápidamente fue la señora Regina Díaz Casanova, quien, como representante de la sucesión Marino Rodríguez, con su abogado Tomás Torrejón, denunciaron a la municipalidad, logrando que el fiscal Jhonny Joel Mauricio Prado, fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, se movilice con gran rapidez y, luego de practicar algunas diligencias y preguntas, terminó otorgando la ministración del predio a la señora Regina Díaz Casanova de la sucesión Marino Rodríguez.

Regina Díaz, dijo que ellos habían ocupado el predio que consideran de su propiedad, en forma pacífica y que la municipalidad era la que había actuado violentamente al retirar los postes y la alambrada.

El fiscal Joel Mauricio le creyó o pensó que la legalidad estaba de parte de la sucesión de Marino Rodríguez, representada por Regina Díaz.

De nada sirvieron los argumentos legales y la documentación que aportó la municipalidad. Es más, en una entrevista periodística, ayer, la propia Regina Díaz admitió que “mediante una resolución de emergencia ha sido adjudicado (el lote L) a la municipalidad por parte de SUNARP en los tiempos del COVID”. Es decir, reconoce la propiedad de la municipalidad, pero se empeña en afirmar que el lote está en litigio. ¿Si está en litigio, entonces porque lo ocupan?

Frente a eso, la propia alcaldesa de la municipalidad provincial de Coronel Portillo, Janet Castagne ha dicho con precisión que el predio pertenece rotundamente a la comuna y que en el año 1996, en su momento Marino Rodríguez hizo una habilitación urbana, siendo así que el lugar que ahora pretenden los herederos es el espacio tipificado para áreas públicas de la habilitación urbana. “No vamos a permitir que vengan a sorprendernos, personas que usan actos violentos, más aún queriendo amedrentar a las personas, incluso a los comerciantes del mercado minorista, Dios, la Ley y la Justicia está de nuestra parte”, afirmó la alcaldesa frente a estos hechos.

La denuncia está en proceso de investigación puesto que los terrenos están inscritos oficialmente en Registros Públicos tal como establece la ley. “Desde el sábado que ocuparon el terreno, rápidamente se accionó con las investigaciones correspondientes, puesto que está inscrita en registros públicos y así como todos los predios municipales van hacer respetados y tienen que acatarse a ley tal como corresponde” precisó la alcaldesa que ha usado el principio de autoridad para recuperar los terrenos que son del pueblo de Pucallpa.

Precisamente lo que llama la atención es que, en medio de este conflicto, de manera ilegal, el fiscal Joel Mauricio haya otorga una “ministración” que no le corresponde entre sus funciones.

En ese sentido, se supo que en la municipalidad, estaban preparando una queja contra el mencionado fiscal para que se investiguen sus motivaciones.

Entre tanto, la municipalidad utilizará todos los mecanismos a su alcance para que no se atropellen los derechos de todo un pueblo.