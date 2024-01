MPCP ejecuta plan para evitar que se siga generando más perjuicios

Un informe de la Contraloría ha disparado las alertas al interior de la MPCP sobre las papeletas de infracción de tránsito que no se cobraron. Y puso en movimiento un sistema propuesto por la actual gerencia de tránsito y seguridad ciudadana para superar el problema. Sin embargo, dos conocidos ex funcionarios, Fredy Capcha Limaylla y Ángel Orlando Arévalo Alves, han sido encontrados responsables de un perjuicio económico de S/ 384 132.00 que afectó a la MPCP.

EL INFORME DE CONTRALORÍA

El Informe de Control Específico N°033-2023-2-0477-SCE encontró que 1029 papeletas del periodo enero a marzo del 2019 prescribieron al pasar cuatro años desde que se impusieron las papeletas, de acuerdo con lo establecido en la ley N° 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”.

Se evidenció que, del total de papeletas, 88 no fueron registradas en el Registro Nacional de Sanciones y no se continuo con el procedimiento administrativo sancionador. En 941 restantes, no se inició un nuevo procedimiento administrativo sancionador a pesar de haber caducado, lo que generó la prescripción de oficio según la Ley del Procedimiento Administrativo General.

La responsabilidad recae sobre el ex sub gerente de tránsito y transporte urbano, Walter Fredy Capcha Limaylla. No solo “no realizó las acciones necesarias para continuar con el procedimiento administrativo sancionador de las 88 PIT (Papeletas de Infracción de Tránsito, sino que además, no informó sobre el estado situacional de las referidas papeletas al momento del cese de sus funciones”, es decir cuando entregó el cargo a la nueva gestión. Son 14,784 soles que perdió Capcha.

También es responsable el ex Gerente de Seguridad Ciudadana y Transporte Urbano, Ángel Orlando Arévalo Alves, quien permitió la prescripción de 941 PIT evitando que se cobren multas por S/369 348.00. Arévalo tampoco informó estos hechos al entregar el cargo.

Sumando el perjuicio causado por Capcha (S/14,784.00) y el de Arévalo (S/369 348.00), el perjuicio total como ya se mencionó líneas arriba es de S/ 384 132.00, y eso, hablando sólo de 1029 papeletas.

Si bien el benévolo informe de Contraloría encuentra sólo responsabilidad civil y administrativa, abogados consultados opinan que también hay responsabilidad penal por negligencia y por no haber presentado esta información durante la entrega del cargo, generándole problemas a la nueva gestión. Opinan también que, en una investigación exhaustiva, la responsabilidad alcanzaría a quien fuera titular del pliego, el alcalde, de la gestión anterior.

Pero lo del 2019 no es todo. La gestión anterior, también dejó papeletas sin cobrar en los años 2020, 2021 y 2022. De esas, este 2024, prescribirían otra cantidad de papeletas, por lo que la actual gestión de la MPCP se ha visto obligada a encarar el problema.

MILES DE PAPELETAS

En la gestión de Janet Castagne, la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Transporte Urbano, a cargo de Manuel Fernando Santaya Vásquez, ha tenido que actuar con rapidez para evitar prescripciones.

En la búsqueda de información (que no dejó la gestión anterior), encontró que había heredado 51 616 expedientes que contienen papeletas de Infracción que no cumplieron con su debido trámite correspondiente en la gestión 2019 – 2022.

Con esta abrumadora información, la Gerencia presentó el “Plan de optimización del servicio de notificador en el marco del procedimiento administrativo sancionador en materia de tránsito y transporte urbano”, para que, en un plazo de 4 meses, notifique, al menos a 48,000 infractores (93%), para evitar que prescriban las papeletas y se genere un mayor perjuicio. La tarea que se imponía era descomunal.

Sin duda este esfuerzo ha necesitado la presencia de personal que se ocupe de bajar la carga que sigue siendo enorme. Pero se necesita más.

Al ejecutarse el Plan de Optimización, superando una diversidad de dificultades, a la fecha se ha logrado dar trámite y culminar el procedimiento a 29 294 expedientes que fueron generados por motivación de una Papeleta de Infracción al Tránsito, siendo esto el 56.7% de la carga procedimental heredada de la gestión 2019-2022.

Es evidente que todavía falta hacer más esfuerzos, para evitar que las papeletas prescriban y para que el procedimiento administrativo sancionador sobre quienes no pagaron o no pagan la infracción, pueda llegar, incluso, hasta la ejecución coactiva al infractor.

De esa manera se pondría orden en el tránsito vehicular, donde ahora circulan vehículos y conductores que incumplen con las normas de tránsito porque piensan que, como en la gestión municipal anterior, podrán salir impunes ya que ni siquiera los notificaron con el procedimiento administrativo sancionador y algunos casos prescribieron.

En la lucha contra la informalidad y el desorden vehicular, cuentan las acciones que debe desarrollar la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Transporte Urbano, así como la subgerencia de Tránsito y Transporte Urbano, actuales.

Según una fuente municipal, van a reforzar al máximo estas áreas para evitar futuras responsabilidades civiles, administrativas y penales. También se trata de evitar la pérdida de dinero cuando no se cobra al infractor. Tremendo reto.