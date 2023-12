Justicia Anhelada para Fonavistas: Comienza la Devolución de Aportes después de 3 Décadas

Después de una espera que se prolongó por más de tres décadas para los Fonavistas, hoy marca el inicio de la ansiada devolución de aportes para más de 64,000 adultos mayores vinculados al desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). Este acontecimiento histórico representa un paso crucial en la búsqueda de justicia para aquellos que, hasta el momento, no han recibido ni un solo sol de sus contribuciones.

Cronograma de Pagos a fonavistas: Lista 20 y Prioridades

El proceso inicia con el cronograma de pagos de la lista 20, dando prioridad a los fonavistas que nunca han recibido ninguna compensación. En este grupo se incluyen exaportantes registrados en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y aquellos que enfrentan enfermedades terminales, ya sean titulares o deudos.

justicia para los Fonavistas

Hoy comenzó la devolución de aportes a fonavistas

Cabe destacar que la devolución de aportes al Fonavi se interrumpió en noviembre de 2019, y la Comisión Ad Hoc, responsable de este proceso, asegura que se establecerán nuevas listas para abordar esta deuda social, cuyos fondos se agotaron en la época del Fujimori.

Garantías de No Pérdida de Fondos

Eduardo Gaytán, jefe de la Subunidad de Orientación y Registro de la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, hace un llamado a la cautela para aquellos interesados en recibir el pago. Asegura que los que no han sido considerados en la lista 20 estarán incluidos en futuras listas, al igual que aquellos de periodos anteriores que, por diversas razones, no han podido retirar sus fondos. Gaytán enfatiza que el dinero destinado a estas devoluciones no se perderá y ofrece flexibilidad para que los beneficiarios cobren en enero o febrero si no pueden seguir el cronograma establecido hasta el 29 de diciembre.

Proceso Simplificado en el Banco de la Nación

Los beneficiarios únicamente necesitarán presentar su DNI al Banco de la Nación, sin requerir el Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos (Cerad). Esta medida simplifica el proceso y facilita la participación de los fonavistas en la devolución de sus aportes.

Monto a Recibir y Fondo Disponible

La Comisión Ad Hoc dispone de un fondo de más de S/2,300 millones destinados exclusivamente a la devolución de aportes del trabajador, excluyendo los del empleador. Para la lista 20, se transfirieron S/164 millones 350,034 al Banco de la Nación. Sin embargo, aún quedan pendientes aproximadamente S/3,500 millones por devolver por parte del Estado. Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas aún no ha asignado partidas para cubrir este monto, la Comisión Ad Hoc permanece optimista respecto a futuras transferencias.

Este trascendental paso hacia la justicia económica y social representa un hito para los fonavistas que, durante décadas, han luchado por la restitución de sus aportes. La Comisión Ad Hoc continuará trabajando para abordar la deuda pendiente y asegurar que cada fonavista reciba la compensación que merece. La historia pou la justicia financiera encuentra hoy un capítulo significativo con la esperada devolución de aportes.

