JNE anuló primer acuerdo de vacancia de la regidora, hoy alcaldesa encargada, de Nueva Requena

Mediante Resolución N° 102-2024-JNE, de fecha 11 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones le dio la razón a la actual alcaldesa de Nueva Requena, Liz Jajaira Vásquez Mozombite, afirmándola en el cargo hasta que los regidores, en Sesión Extraordinaria, tomen una decisión sobre su vacancia.

Cuando se corría el rumor que el JNE confirmaría la vacancia de Vásquez, la resolución dispuso lo contrario. Sin embargo, remitirá toda la documentación para que los regidores resuelvan el problema generado cuando el 1 de agosto de 2023, tomaron el acuerdo, por mayoría, de vacar a la regidora, con el argumento de que había incurrido en la causal de nepotismo ya que su cuñado (hermano de su esposo) estaba trabajando como operador de maquinaria pesada desde el 1 de enero, cuando se inició la gestión del encarcelado alcalde de ese distrito, Humberto Banda Estela.

MOVIDAS DE BANDA

En Nueva Requena, no es un secreto que tanto Banda Estela como sus funcionarios, tenían interés en vacar a Liz Jajaira Vásquez Mozombite, porque era una regidora incómoda, cuestionadora, desde el momento en que se supo que Banda había asumido la alcaldía de manera irregular, pues tenía sentencia condenatoria por peculado.

La sentencia fue emitida el 19 de marzo de 2021, debido a que cuando Banda fue regidor en la gestión de Bacílides Dorado, se incrementaron las dietas irregularmente. Lo curioso es que la sentencia no había sido “notificada” cuando Banda postuló a la alcaldía y recién se conoció cuando ya había sido elegido alcalde.

Ante las críticas, Banda ya como alcalde de Nueva Requena, presentó apelación a la sentencia de primera instancia y también decidió vacar a Liz Jajaira Vásquez Mozombite, presuntamente para manejar los fondos municipales, a su libre albedrío.

Buscó a alguien que acuse a Jajaira de nepotismo y consiguió los votos necesarios.

El 1 de agosto de 2023, en sesión extraordinaria, la mayoría de regidores, incluido el voto del alcalde, acordaron vacar a la regidora. Ella interpuso recurso de reconsideración (pudo apelar directamente, pero prefirió acudir a la capacidad de reflexión de los regidores), sin embargo, las movidas de Banda, hicieron que los regidores, declaren improcedente el recurso de reconsideración de la regidora Vásquez. No le quedó más remedio que apelar.

Entre tanto, el 4 de julio 2023, la Primera Sala Penal de Apelaciones, había confirmado su sentencia condenatoria de tres años de prisión suspendida, pero con inhabilitación para ejercer cargo público, por el mismo período de tiempo. Banda, sin embargo, se mantuvo en el cargo, hasta que la Procuraduría la denunció por corrupción. A fines de septiembre fue detenido, junto a sus funcionarios, en un megaoperativo, acusado de colusión agravada por 2 millones de soles. Hace poco, le confirmaron 12 meses de prisión preventiva.

¿Es probable que, desde el Penal, Banda Estela insista en la vacancia de la alcaldesa Vásquez? Eso se sabrá cuando se reúna la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Nueva Requena.

RESOLUCIÓN DEL JNE

En el artículo primero de su parte resolutiva, el JNE, establece: “Declarar NULO el Acuerdo Extraordinario de Concejo N.° 009-2023-MDNR, del 23 de agosto de 2023, que declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por doña Liz Jajaira Vásquez Mozombite, así como el Acuerdo Extraordinario de Concejo N.° 008-2023-MDNR, del 1 de agosto de 2023, que aprobó la solicitud de vacancia presentada en contra de dicha autoridad edil, en su condición de regidora del Concejo Distrital de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, por la causa de nepotismo, prevista en el numeral 8 del artículo 22 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.”

El acuerdo de los regidores de Nueva Requena, todavía “influenciados” por Banda Estela, del 23 de agosto de 2023, declaró improcedente el pedido de reconsideración de la regidora Vásquez, porque los regidores mal asesorados (¿o con mala intención?), impidieron que el abogado de la regidora Vásquez, presente sus alegatos, dejándola vulnerable. Para el JNE, se vulneró el derecho a la legítima defensa, consagrado en la Constitución Política. Es decir, los regidores incurrieron en un vicio procesal que anula su acuerdo que declaró improcedente la reconsideración.

Pero lo más grave es el acuerdo del 1 de agosto, cuando los regidores “influenciados por Banda”, por mayoría, decidieron vacar a la regidora Liz Jajaira Vásquez Mozombite. Para el JNE este acuerdo también es nulo porque, tratándose de un procedimiento sancionador, no se actuaron las garantías de índole formal procesal que protejan los derechos del administrado a sancionar.

Para el Jurado, el Concejo, es decir los regidores (mal asesorados o ¿mal intencionados?) no incorporaron los medios probatorios que les permitieran dilucidar efectivamente si se incurrió en la causal de nepotismo o no. Así, por ejemplo, la regidora insistió en que su cuñado trabajaba como operador de maquinaria pesada para la municipalidad de Nueva Requena, desde hacía años. Es decir, ella no pudo haber influenciado para que lo contraten. La regidora también dijo que, mediante documento, había pedido al alcalde, hasta en dos oportunidades, que no contrate a ningún familiar suyo como trabajador en la gestión de Banda Estela. Sin embargo, en el expediente de la vacancia, no aparecen estos documentos. Por eso, el JNE concluye que: “su omisión evidencia una clara contravención a los principios de impulso de oficio y de verdad material, y vicia de nulidad la tramitación del procedimiento en sede administrativa –municipal–“

LOS REGIDORES

El JNE remitirá el expediente con su respectiva Resolución, a la municipalidad de Nueva Requena para que el Concejo de Regidores, en sesión extraordinaria, se pronuncie sobre el pedido de vacancia en un plazo de 15 días hábiles. De no cumplir, culminado el plazo, el JNE comunicará a la fiscalía para que evalué la conducta de los regidores.

¿Insistirán en votar por la vacancia de Liz Jajaira Vásquez Mozombite? ¿Seguirán bajo la “influencia” del sentenciado, investigado y recluído Banda Estela?

En Nueva Requena, se preguntan de dónde ha sacado dinero la señora Elia Jazmín Flores Sánchez para que contrate abogados que presentaron alegatos ante el JNE, intentado que se valide la vacancia de la alcaldesa Vásquez. ¿Insistirá, ella, en pedir la vacancia?

El caso podría quedar zanjado en la próxima sesión de regidores, donde termine de voltearse la tortilla, o podría prolongar la agonía de Liz Jajaira Vásquez Mozombite. Todo queda en manos del Concejo de Regidores. Y, seguramente, de las fuerzas que se van a mover, detrás.