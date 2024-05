Impactante: Peruano gana medio millón en la Tinka el día de su cumpleaños

El afortunado ganador revela la inédita manera en que compró sus boletos y cómo invertirá su dinero.

Un joven peruano se convirtió en el ganador de los 600,000 soles del pozo Buenazo de la Kábala de La Tinka. El hombre, quien mantiene su identidad en el anonimato, reveló que los boletos de la suerte fueron comprados el día de su cumpleaños. Asimismo, el afortunado cuenta qué hará con la gran suma de dinero que recibió.



Peruano que ganó la Kábala de La Tinka cuenta su peculiar historia

A través del canal oficial de La Tinka en YouTube, el afortunado ganador reveló cómo fue que compró esos dos boletos que lo hizo acreedor de los 600,000 soles del pozo Buenazo de la Kábala de La Tinka, justo en el día de su cumpleaños.

“Soy el ganador del pozo buenazo de La Kábala y me gané más de 600,000 soles”, expresó muy emocionado.

El hombre narra que, cuando se encontraba caminando por la calle, decidió comprar dos boletos de la Kábala, y que nunca imaginó ser uno de los afortunados ganadores de la lotería, y mucho menos el mismo día de su cumpleaños, por lo que no podía creerlo.

“Soy el ganador del pozo buenazo de La Kábala y me gané más de 600,000 soles”, expresó muy emocionado.

El hombre narra que, cuando se encontraba caminando por la calle, decidió comprar dos boletos de la Kábala, y que nunca imaginó ser uno de los afortunados ganadores de la lotería, y mucho menos el mismo día de su cumpleaños, por lo que no podía creerlo.

“Ese día me encontré en Vitarte, en la tienda, y compré dos Kábalas, y sin pensarlo, al día siguiente, me enteré de que, justamente para mi cumpleaños, había ganado, que eran los números ganadores y me sentí muy feliz, emocionado y hasta ahora no lo puedo creer”, contó.

¿En qué se gastará el dinero de la Kábala de La Tinka?

Asimismo, explicó cómo iba a gastar los 600,000 soles que le otorgó La Tinka. Primero, desea ayudar a su pareja con su negocio de óptica y luego viajar con su familia, disfrutar junto con sus hijas de los paisajes de nuestro país.

“Yo con este premio quiero ayudar a mi pareja que tiene un negocio de óptica, y muy aparte de eso quiero disfrutarlo con mi familia, con mis hijas, quiero salir de viaje, quiero conocer el Perú. Quiero disfrutarlo, la verdad, completamente con toda mi familia”, finalizó.

¿Cómo jugar La Kábala?

Para participar en el sorteo de La Kábala, debes seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Elige tu jugada ganadora de 6 números.

Paso 2. Si marcas la opción ‘CHAU CHAMBA’, participarás con los mismos 6 números en un segundo sorteo, cuyo premio es de S/5.000 mensuales netos en los próximos 20 años.

Paso 3. Termina tu compra. Haz clic en ‘finalizar’, elige el método de pago y listo, ya estarás participando.

¿A qué hora se juega la Kábala?

El sorteo de La kábala de La Tinka se lleva a cabo todos los martes, jueves y sábados a las 10 p.m. Asimismo, se puede adquirir los boletos electrónicos hasta las 8.50 p. m.