Guerrero en el ojo del huracán: Paco Bazán habla sobre control emocional y comportamiento

Para finalizar, Paco Bazán expresó que a Paolo Guerrero le falta paz, debido a que cree que no se encuentra estable emocionalmente.

“Me parece que no tiene control de sus emociones, yo siento que le falta paz interior, porque cuando uno está bien con uno mismo, (no pasa eso). (…) Me preocupa porque parece, por lo que he visto, que es como si no estuviese estable, como si estuviera ausente de paz, ese rostro es de miedo y es terrorífico”

Paolo Guerrero intentó golpear a reportero de Magaly Medina: “después te pegan”

Paolo Guerrero vuelve a ocupar titulares en los medios de prensa, pero esta vez no por hazañas deportivas o goles en la cancha, sino por perder los papeles con un reportero de Magaly Medina a tal punto de intentar agredirlo dentro de un conocido café en San Isidro.

Recordemos que, en su cuenta de Instagram, Paolo aseguró que el hombre de prensa le faltó el respeto. No obstante, las imágenes completas que mostró Magaly Medina, desmintieron lo dicho por el Depredador.

“Me estás faltando el respeto, hermano, ¿por qué me estás preguntando eso? ¿Se especula? Tú estás especulando, hermano”, respondió Guerrero ante las preguntas que hizo el ‘urraco’, quien le consultó sobre los rumores de embarazo de su pareja Ana Paula Consorte.

Luego continuó con: “eso cansa, hermano. Yo soy un jugador de fútbol, tú lo acabas de decir, me estás preguntando una tontería, o sea, más respeto hermano (…) me estás preguntando tonterías, pregúntame de fútbol, soy un jugador de fútbol”.

Cabe mencionar que, en las imágenes, se ve como Paolo levanta la mano para agredir al reportero diciendo “después te pegan”.