Gisela Valcárcel se une a Latina: megaestudio y nuevo programa en camino

Kurt Villavicencio, conocido como «Metiche», ha soltado más información sobre la posible incorporación de Gisela Valcárcel a Latina Televisión, generando gran expectación en el mundo de la televisión peruana. Según Metiche, Valcárcel no solo estaría preparando un nuevo programa en el canal de San Felipe, sino que también se estarían realizando importantes inversiones en infraestructura y promoción.

Rumores sobre la compra de acciones

Villavicencio comentó este jueves sobre el rumor que circula en TikTok acerca de una posible compra del 30% de las acciones de Latina Televisión por parte de Gisela Valcárcel. Aunque no hay confirmación oficial, esta especulación ha captado la atención del público y los medios. «Ay pues, la están haciendo larga con eso de las acciones… Qué hay de verdad en todo esto… si realmente compró el 30% de las acciones o es un jueguito publicitario para el programa que va lanzar Gisela muy pronto en Latina», comentó Metiche.

Preparativos para el nuevo programa

Además del rumor sobre la compra de acciones, Metiche lanzó otra bomba sobre el debut de Valcárcel en Latina. Según Villavicencio, ya se estaría preparando un megaestudio para el nuevo programa de la famosa conductora. «Se habla de que están preparando un megaestudio, incluso que ya hay pautas y promociones que van a salir al aire. Bien que ya estás bien metida Gisela en todo eso», afirmó.

Comentarios de Choca Mandros

Choca Mandros, uno de los últimos invitados en el podcast de Carlos Carlín, también se refirió a las especulaciones sobre el futuro laboral de Gisela Valcárcel en Latina Televisión. El exintegrante de Pataclaun le preguntó a Mandros sobre el rumor de que la Señito ya es accionista del canal de San Felipe.

«Yo creo que sí podría, de que puede, puede. Espero que sí, si hay chamba para la gente, mostro, a mí siempre me ha gustado la competencia. Podría ser, en la televisión todo puede pasar, no me sorprendería, está bien», comentó Choca Mandros, dejando la puerta abierta a múltiples posibilidades sobre la presencia de Valcárcel en Latina.

Expectativa y especulación

La posible entrada de Gisela Valcárcel a Latina Televisión ha generado una gran expectación. La idea de que Valcárcel no solo presentará un nuevo programa, sino que también podría haber adquirido una participación significativa en el canal, añade un nivel de intriga y especulación al panorama televisivo peruano.

Con la creación de un megaestudio y las promociones que ya estarían en preparación, según Metiche, parece que Latina está apostando fuerte por el regreso de Valcárcel. La audiencia está a la espera de más detalles sobre este nuevo proyecto, que promete ser uno de los eventos televisivos más importantes del año.