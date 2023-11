En el 2023 pese a todos los esfuerzos estos proyectos siguen en el aire

Los ucayalinos terminaremos el año 2023 con tres frustraciones. Pese a los esfuerzos, no se pudo arrancar la culminación del Hospital Regional de Pucallpa. Tampoco el inicio de la construcción de la Escuela de Policía. Y, menos, la culminación del malecón o boulevard de Yarinacocha.

Es decir, seguiremos con problemas en la atención de salud, en seguridad de la población y en el acondicionamiento turístico.

En salud, hace poco falleció con dengue una niña de 6 años. Ese sector es un caos.

En seguridad, no se calma el dolor por la muerte de dos policías que estaban persiguiendo delincuentes, mientras los pucallpinos caminan temerosos de ser secuestrados.

En acondicionamiento turístico, se observa lentitud en los trabajos del malecón de Yarinacocha.

A muchos les consta que el gobernador movió una serie de mecanismos para que se hagan realidad esos proyectos. Pero, al parecer los funcionarios que tienen cargos gerenciales, directorales o ejecutivos no actuaron con la dinámica necesaria para enfrentar y superar las barreras burocráticas que han hecho naufragar las buenas intenciones. Como dice un viejo refrán: “de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno”-

SIN ESCUELA, SIN LEY, SIN CONVENIO

En la Sesión Descentralizada de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, del Congreso de la República, que se realizó el viernes 3 por la tarde en el Teatro Municipal, en el Orden del Día, figuraba el Debate y votación del predictamen del proyecto de Ley N° 05793/2023- CR que, con un texto sustitutorio, propone la Ley que declara de interés nacional la creación del Centro de Formación para la protección del Medioambiente de la Policía Nacional del Perú.

Intentando animar el voto de los congresistas a favor del predictamen, el gobernador Manuel Gambini, afirmó que el GOREU cuenta con recursos para la construcción de la Escuela de Suboficiales. También para construir minicomisarías. Sin embargo, nada de eso se puede hacer, porque la inversión para la Escuela Policial, depende que el pleno del Congreso apruebe el proyecto de ley mencionado. El proyecto de ley se aprobó por la comisión, el 3 de noviembre.

Sin embargo, la mencionada Comisión siembra más dudas que certezas. El 6 de noviembre, decidió archivar el proyecto de Ley 5633-2023-PE, que proponía crear la Policía de orden y seguridad para fortalecer la seguridad ciudadana. Algo similar a la policía medioambiental.

Con ese archivamiento no hay que esperar mucho del Congreso.

Si en todo caso se llegase a aprobar la ley, faltaría que se firme un convenio entre el GOREU y el gobierno central, con la finalidad de que este último le ceda competencias al GOREU para la ejecución de los referidos proyectos. Es evidente que eso no sucedería este año.

Gambini, expresó su preocupación por la burocracia y demora del ejecutivo nacional en otorgarle las facultades al gobierno regional de Ucayali para la elaboración y ejecución del proyecto de la Escuela de entrenamiento profesional de la Policía nacional del Perú en Delitos de Medio Ambiente, tala ilegal de madera y Contra el tráfico ilegal de Drogas.

Para Gambini, eso podría resolverse cuando la presidenta de la república, Dina Boluarte, visite Pucallpa en los próximos días y firme el esperado convenio que permitirá al gobierno regional de Ucayali construir la Escuela Policial y las minicomisarías.

SIN HOSPITAL, SIN “FAST TRACK”

En los primeros meses de este año, parecía que, finalmente, se reiniciarían la obra del Hospital Regional de Pucallpa que el Consorcio Pizzarotti, después de haberse embolsado una millonada de soles, prácticamente paralizó la obra, lo que llevó a la gestión de Francisco Pezo, a resolver el contrato.

La gestión interina de Ángel Gutiérrez no movió un dedo significativo para reiniciar la obra. La tarea la asumió Gambini. Se trata de una obra que se inició en su primera gestión. Era (es) un desafío.

En la reciente novena sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, en Lima, Gambini exigió que aprueben la ley “fast track”, un mecanismo legal y disponibilidad de fondos para acelerar la ejecución y diseño del Hospital Regional de Pucallpa.

Según Gambini si se aprobase esta ley, se lograría concluir en el menor tiempo posible, la ejecución de obras de gran envergadura, que en la actualidad se encuentran paralizadas a nivel nacional.

“Tenemos que hacer el expediente de saldo de obra, de las obras paralizadas, para luego licitarlas. Sin embargo, en muchos casos, las empresas no quieren participar del concurso, y eso, muchas veces, genera trabas a los Gobiernos regionales para terminar los trabajos. Si aprueban la ley, habrá mayor facilidad para ejecutarlas y culminarlas”, declaró Gambini.

Para demostrar que tiene voluntad de culminar la obra, habilitó el pabellón A de la construcción para brindar servicios de hospitalización y consultas externas. Pero claro, eso no resuelve el problema de fondo.

MALECÓN DE YARINACOCHA

Los pucallpinos pensaron recibir el año nuevo en el malecón de Yarinacocha, esperanzados en la inyección económica de COPESCO, para pavimentar las vías de acceso y construir veredas.

A inicios de año se habló que la obra requería un presupuesto de 11 millones de soles. Pero lo que lo transfirieron al GOREU fueron 8’654,176.22 soles. La obra mediante administración directa, al parecer requiere más fondos que los transferidos. Otra vez la impericia de los funcionarios que rodean a Gambini parece jugar en contra. Salvo que no sea impericia.

La obra, reiniciada en junio, tiene un plazo de 210 días para culminarse. Hoy, calculan que pasará el plazo, porque, además, la temporada de lluvias parece dispuesta a paralizar las obras.

BALANCE DE UN AÑO

Probablemente la gestión Gambini hará, este diciembre, su balance de 12 meses en el manejo de los recursos y el presupuesto del GOREU. Se espera que, con valentía, admita estas frustraciones que los ucayalinos lamentamos.

No se puede decir que no hay avances y algunos logros en la gestión. Los hay.

Sería largo mencionar la lista de cosas que no se hicieron, las necesidades insatisfechas. Por ejemplo, el de la promoción del libro, la lectura y las bibliotecas (hasta ayer no publicaban la ordenanza aprobada en agosto) o la lucha contra la desnutrición y anemia de los niños (estamos en segundo lugar a nivel nacional)