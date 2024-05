El lujo en las calles de La Libertad: César Acuña y su Bentley Bentayga

Descubre cómo el líder regional de La Libertad, César Acuña, ha despertado la curiosidad con su lujoso vehículo Bentley Bentayga, valorizado en más de un millón de soles, y su respuesta ante las críticas.

César Acuña y su Moderna Elección de Transporte

En los últimos días, los habitantes de Trujillo, La Libertad, han sido testigos de un espectáculo inusual en las calles cercanas al Gobierno Regional: un imponente Bentley Bentayga, el lujo personificado en forma de automóvil, ha sido el medio de transporte elegido por el gobernador regional, César Acuña.

Un Vehículo que No Pasa Desapercibido

Con un precio estimado en más de 350 mil dólares, este vehículo de la exclusiva marca británica Bentley ha captado la atención de muchos, no solo por su diseño elegante y moderno, sino también por su alto valor en el mercado. Estacionado en las inmediaciones de la sede del Gobierno Regional de La Libertad, este Bentley Bentayga no pasa desapercibido entre los vecinos de la zona.

«Es un Gustito que Merezco»

Ante las críticas y las miradas escrutadoras, César Acuña no dudó en defender su elección de transporte. Después de más de 40 años de arduo trabajo, el líder fundador de Alianza para el Progreso (APP) considera que este lujo es un merecido capricho. En sus propias palabras, Acuña declaró: «Creo que haber trabajado 43 años y darse un gustito con su trabajo, creo que lo merezco, ¿no? Lo importante es que no es producto de la corrupción, no es producto de negociar obras, es producto del esfuerzo, del trabajo».

Más Lujos en el Horizonte

Pero Acuña no se detiene ahí. En una declaración ante los medios de comunicación, dejó entrever que este Bentley Bentayga podría ser solo el comienzo de una serie de adquisiciones lujosas. «Y de repente no solamente me voy a quedar ahí, de repente me compro algo más, una avioneta”, señaló.

El Lujo en los Detalles

El vehículo en cuestión, de un llamativo color gris, ha sido visto en múltiples ocasiones en las cercanías de la Plaza de Armas de Trujillo, ya que suele estar estacionado frente a la sede del Gobierno Regional de La Libertad. Este lujo no solo es un medio de transporte para Acuña, sino también un símbolo de su éxito y poderío.