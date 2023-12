El centralismo ha fracasado y por eso el Perú debe ser Federal

CR: ¿Cuál es su opinión sobre la liberación de Fujimori?

VA: Proponemos un Perú Federal porque el actual sistema del Perú no está funcionando, hay un ordenamiento jurídico que no respeta las instancias. La Corte Interamericana ha dicho que no es posible la liberación del presidente Fujimori pero el tribunal constitucional dice que sí es posible Esa es una muestra del fracaso del sistema de justicia. Soy respetuoso del orden legal y por lo tanto, desde mi punto de vista, no debía permitirse la liberación de Alberto Fujimori pero estamos en un país donde no se respeta el Derecho. Por más que la gente reclame o que yo diga que es una salida ilegal, lo van a liberar.

CR: Entonces…

VA. Por eso, nosotros estamos planteando una organización Federal porque en el país, el sistema de justicia, la educación, la seguridad, la salud no funcionan. Es un sistema que ha fracasado.

CR: En su libro Perú Federal, habla de intentos de regionalización, descentralización que no han caminado ¿Qué lo diferenciará del intento de ser un Perú federativo?

VA: En el mundo hay dos sistemas de gobierno. Un sistema centralista tipo dictaduras y un Gobierno Federal, en el cual el gobierno Central es responsable de algunas responsabilidades y los gobiernos federales, o sea los gobiernos regionales, se hacen responsables de las actividades más cercanas a la población. Por ejemplo, la educación la salud, la seguridad, la vivienda, el transporte. Esas actividades no tienen por qué estar en el gobierno central deben estar en cada Gobierno Federal o en cada región. En el gobierno central se quede solo la defensa nacional, se quede la moneda, las relaciones internacionales, pero los gobiernos locales por ejemplo Ucayali decida sobre Ucayali, que tome decisiones sobre sus recursos para resolver el tema de la vivienda, de la seguridad, de la salud, de la educación. Ahora, por ejemplo, si queremos ponerle gas a la población de Pucallpa hay que pedir permiso al Ministerio de de energía y Minas; si se quiere construir una carretera se quiere ampliar la carretera dos o tres tramos tenemos que pedir permiso a Lima. Lo que proponemos es que las decisiones se tomen en cada región.

CR: En un momento se propuso hacer 12 macroregiones, no funcionó. De repente el centralismo aqueja a las regiones. El presupuesto viene y se centraliza básicamente en la capital de la región, las provincias y distritos se sienten abandonadas. Perú Federal, ¿tiene alguna propuesta contra ese centralismo interno?

VA: Fíjese, Ucayali es más grande que Corea del Sur. Ucayali tiene 102 000 kilómetros cuadrados y Corea del Sur 100 000. Corea del Sur tiene 56 millones de habitantes y Ucayali no llega a un millón.

CR: ¿Tiene alguna relación con la pregunta?

VA: Sí. En Corea, las provincias toman sus decisiones. Cada provincia de Ucayali debería tener su plena autonomía porque sus realidades son distintas. Es decir, el mismo Ucayali debe ser Federal. Cuando uno habla de federalismo básicamente se refiere a la a la capacidad de administrar sus recursos. En eso reside la democracia, en la participación de la gente que debe estar bien informada y fiscalizando. Pero hoy, cuando las decisiones se toman en Lima, la provincia no interviene para nada. Eso no es democrático. Lo que planteamos es democracia.

CR: El problema es ese. El Ejecutivo Nacional transfiere funciones, pero no dinero para ejecutar.

VA: Es peor, en el presupuesto ponen miles de millones de soles, pero para ejecutarlo tienes que pedir permiso al Ministerio de Economía. En Pucallpa están volviendo al tema del gas, para hacer la conexión domiciliaria hay que pedir permiso al MINEM que, para gastar, tiene que pedir permiso al MEF.

CR: ¿La realidad lo reclama así?

VA: Tengo cerca de 50 años de ingeniero civil, constructor y 40 años de vida política. En estos 50 años de ingeniero, el Perú no ha cambiado nada. Al contrario, cada vez se centraliza más. Cuando han discutido la ley de presupuesto en Lima. al menos 200 alcaldes durante una semana hacían coordinaciones para conseguir presupuesto. Los de Loreto tenían que estar en Lima pidiendo 2 o 3 millones de soles para un colegio. Loreto que es más grande que Alemania, más grande que el Ecuador, estaba mendigando. A la selva, a las regiones amazónicas hay que darles más autonomía. El centralismo las va ahogando permanentemente.

CR: Se tendría que cambiar la Constitución. ¿Qué pasos se seguirían?

VA: La actual Constitución señala que Perú es un país unitario. Hay un capítulo que habla de la regionalización y la descentralización. Ese capítulo hay que modificar para darle autonomía a cada región y enfrente uno de los grandes problemas del país es la inseguridad. Hoy un solo Ministerio del interior, ve la seguridad de todo el país y si falla un oficial policial, hay que pedir su cambio el Ministerio del Interior. Pero, ¿qué pasaría si solo el gobernador regional pudiera hacerlo? Para eso, se necesita autonomía real.

CR: ¿Pero, como hacerlo?

VA: Trasladando la capacidad de decidir al gobernador. En un Gobierno Federal el presidente de la república tiene que trasladar el poder a los gobiernos regionales. El presidente del gobierno federal, le diría al ministro del interior: puedes dar grandes normas, pero las decisiones de construir comisarías, de construir escuelas de policías, de comprar patrulleros, comprar motocicleta tiene que tomarlo cada gobierno regional.

CR: El año pasado el GOREU hizo una compra, pero demoró una barbaridad para que se pongan operativas porque había que pedir permiso a Huánuco. Y hoy, hasta se les pide una hoja de papel.

VA: Eso queremos cortar. Por ejemplo, para nombrar al director de un colegio hay que pedir permiso al ministerio de Educación. Para nombrar un fiscal o un juez, depende de Lima. En agricultura que es diferente en cada región, se espera una sola norma nacional, cuando los gobiernos regionales con capaces de dar sus propias normas. En concreto lo que yo planteo es que se traslade presupuesto y decisiones a cada región. Los críticos dicen no, pero tenemos muchos gobernadores regionales y alcaldes presos por corrupción. Eso es cierto, pero también en Lima tenemos presidentes y ministros presos. La corrupción es uno de los grandes males que tiene el Perú, pero peor es el centralismo.

CR: En su proyecto político ¿Qué rol desempeñarían los consejos regionales?

VA: Se ampliarán sus facultades tipo congreso para que normen de acuerdo con las necesidades regionales. Y que cumpla su función de fiscalización de control y de normatividad

CR: ¿Se ha reunido con gobernadores regionales, conoce sus experiencias?

VA: Claro. Conozco a muchos, con el gobernador de Ucayali no he conversado. Hoy, ningún gobernador puede plantear una total descentralización porque depende del gobierno central. Tengo un hermano que es gobernador regional y cuando le digo hermano es el momento que tú plantes cara y luches por la descentralización, él me dice: no si me planto no me dan un centavo. Los gobernadores están sometidos. Lo ideal sería que se planten y pidan funciones y presupuesto. Pero no lo harán.

CR: Entonces ¿Qué hacer?

VA: Avanzar en el proceso electoral. Cuando tengamos en el congreso 50, 60, 80 congresistas federalistas, haremos la norma para que el Perú se convierta en un país Federal. No será de la noche a la mañana, sino un largo proceso, pero tenemos que empezar. Las grandes revoluciones y propuestas no se hacen de un día para otro.

CR: Pero usted no es el único que plantea un cambio…

VA: Quizá hemos perdido mucho tiempo discutiendo políticas socialistas, comunistas, capitalistas. Se ha envuelto a la población en discusiones sin importancia, de derecha o de izquierda. La discusión debería ser sobre cómo nos administramos. Como ingeniero, sé que toda empresa bien administrada sale adelante. Nuestro país está peor que hace 10 o 20 años porque estamos mal administrados

CR: ¿Para eso van a participar en el próximo proceso electoral?

VA: En esta primera etapa estamos construyendo un proyecto de largo plazo. Estamos como en la época de los precursores de la independencia, cuando se construyó gran movimiento nacional. Ahora es un movimiento para darle libertad y autonomía a cada región.

CR: ¿Por eso están creando un partido político?

VA: Más que eso, se trata de un proyecto en el que varios partidos políticos se van sumando. Son partidos democráticos. Si conseguimos 80 congresistas federalistas haremos el cambio que el Perú necesita. Me ha llamado el señor Ricardo Belmont con su partido Obras. Y otros más, comprometidos en romper con el centralismo.

CR: En la amazonia, especialmente en Loreto, se dieron cuatro intentos federalistas.

VA: Sí. Los países más desarrollados son federalistas: Alemania, Estados Unidos, Suiza, Canadá, México, Brasil. No hay que tener miedo a trasladar el poder a cada región. El crecimiento de cada región hará más poderoso al país.

ENTREVISTA: CARLOS RAMÍREZ