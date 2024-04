El Asenso de América Latina los dos Países Gigantes de la Economía en el 2030

América Latina está lista para hacer historia en el mundo económico para el año 2030. Un estudio de PricewaterhouseCoopers (PwC) y Standard Chartered revela que dos países de la región se destacarán entre las principales potencias económicas globales.

Brasil y México: Los Líderes Latinoamericanos en Ascenso

Según el informe «The long view: how will the global economic order change by 2050?», Brasil y México se preparan para unirse al selecto grupo de las diez mayores economías del mundo para 2030. Brasil se posicionará en el octavo lugar con un estimado de 4.439 billones de dólares en su Producto Interno Bruto (PIB), mientras que México ocupará el noveno lugar con un PIB proyectado de 3.661 billones de dólares.

Factores de Éxito: Diversificación y Mejoras Infraestructurales

El crecimiento económico de Brasil y México se atribuye a su capacidad de diversificar recursos y a las mejoras en infraestructura y políticas financieras. Estas naciones están en camino de convertirse en potencias económicas globales gracias a su enfoque en el desarrollo sostenible.

El Triunvirato Económico Global: China, Estados Unidos e India

En el panorama global, China se mantiene como la economía más grande del mundo para 2030, seguida de Estados Unidos e India. Con PIBs proyectados de 38.008 billones, 23.475 billones y 19.511 billones de dólares respectivamente, estas naciones liderarán el escenario económico mundial.

India: La Próxima Potencia Económica en Ascenso

India está en camino de superar a Estados Unidos en los próximos años, convirtiéndose en la segunda economía más grande del mundo. Su crecimiento se sustenta en factores demográficos favorables y reformas económicas que impulsan un desarrollo sostenible y rápido.

Crecimiento Global: Indonesia, Rusia y Más

Además de Brasil y México, países como Indonesia y Rusia experimentarán un crecimiento económico significativo. Indonesia ascenderá al quinto lugar global con un PIB proyectado de 5.424 billones de dólares, gracias a su robusto sector industrial y creciente consumo interno.