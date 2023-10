Comunidad Ashéninka Saweto sigue padeciendo olvido para reconstruir locales escolares

El pasado 17 de septiembre una tormenta con vientos huracanados, colapsó el precario local de la escuela primaria de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, ubicada en el distrito de Masisea. Por ahora, están dictando clases debajo de un árbol de mango. Pero cuando arrecie la temporada de lluvias, la situación se pondrá más fea para los estudiantes y docentes que hacen lo imposible por no perder el año escolar.

Desde hace 20 días, los dirigentes de Saweto esperan que el ministerio de Defensa disponga un vuelo para trasladar toda la ayuda que han conseguido, a fin de reconstruir lo que el viento destruyó.

LA ANULACIÓN

La comunidad ya estaba muy golpeada desde el 29 de agosto, cuando la primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali anuló la sentencia que, en primera instancia, impuso una condena de 28 años de prisión a Hugo Soria Flores, José Estrada Huayta, al brasileño Eurico Mapes Gómez y a los hermanos Segundo y Josimar Atachi Felix, como autores intelectuales y materiales del asesinato de cuatro dirigentes.

Para la Sala Superior faltaron pruebas y se cometieron errores y vicios en la resolución condenatoria que muchos habían celebrado como un acto de justicia. El juicio volvió a fojas cero y se estaría reiniciando en noviembre.

De esa manera, el 1 de septiembre de este año, se recordó con tristeza aquel fatídico 1 de septiembre de 2014, cuando fueron asesinados los dirigentes Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez. Fue un asesinato cruel y vesánico. Pero para la Primera Sala Penal de Apelaciones, no había evidencia de que eso hubiera ocurrido, a pesar de que los restos óseos y los actos previos eran incriminadores. Los sawetinos estaban tristes ante tanta incomprensión.

LA ESCUELA

Llevando a cuestas sus tristezas y sus decepciones por el fracaso para lograr justicia, los comuneros de Saweto, como si la mala suerte los persiguiese, vieron con estupor como las lluvias y los vientos huracanados, destruían el local escolar del nivel primario, como si estuviera arrugando papeles. Un local de paredes de madera y techo de calamina. No resistió.

No fue todo. El local del colegio secundario, también fue parcialmente destruido e igual ocurrió con algunas viviendas de los moradores de Saweto.

Acostumbrados a la indiferencia de las autoridades centrales y, también, acostumbrados a luchar, los directivos, los docentes y los padres de familia se movilizaron para conseguir ayuda a fin de reconstruir sus locales y asegurarlos.

El jefe de la comunidad Andrés Arévalo Pérez que proporcionó información al portal Inforegión dijo que, a pesar de las adversidades, los alumnos y alumnas no han visto interrumpidas sus clases; sin embargo, los profesores están dictando sus asignaturas al aire libre, debajo de un árbol de mango.

También habló de las gestiones:

«El 19 de septiembre, dos días después del incidente, la municipalidad distrital de Masisea envió documentos al gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini, y al congresista Elvis Vergara (Acción Popular), haciendo extensivo nuestro pedido de asistencia. El congresista remitió la solicitud del puente aéreo al Ministerio de Defensa (Mindef), pero ya han pasado casi 20 días y aun no tenemos ninguna respuesta», refirió el jefe de Saweto.

Las gestiones han conseguido alguna ayuda. Tras solicitar la colaboración del gobierno local, es decir, la municipalidad de Masisea, y la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Coronel Portillo, del Ministerio de Educación (Minedu), han recibido donaciones de materiales y víveres para las personas damnificadas. También han recibido calaminas, madera, triplay, baldes, machetes, botas y dos carpas.

Las carpas servirán para que los maestros continúen con sus clases, cuando arrecie la temporada de lluvias. Pero no pueden estar en carpas toda la vida.

«El invierno está comenzando y por esta época aumentan las lluvias. Los profesores no tienen dónde trabajar y menos al aire libre. El gobernador Gambini no se preocupa por las comunidades indígenas que están en la frontera, como Saweto. Nosotros somos los guardianes de los bosques, pero él prioriza la ciudad. Como jefe de esta comunidad me preocupa bastante esta situación», añadió el dirigente.

Lo que ahora necesitan con urgencia, para atender esta emergencia que ha perjudicado, principalmente, a las y los estudiantes, la comunidad ha solicitado a las autoridades regionales y nacionales que gestionen un puente aéreo con el propósito de que puedan trasladar los bienes de ayuda humanitaria y materiales destinados a la reconstrucción de las infraestructuras afectadas. No es mucho, pero les servirá para volver a construir aulas de madera y cubrirlas con techos de calamina, hasta cuando se disponga de un proyecto de construcción de material noble. Por ahora no saben si eso será posible.

Ellos son dueños de su territorio, pues, cinco meses después del cruel asesinato de sus dirigentes, les entregaron su título de propiedad de 76, 80º hectáreas de bosques que ellos cuidan celosamente, pese a la incursión de los sembradores de coca y los taladores ilegales que se sienten impunes porque el poder judicial no ha sancionado a nadie.

Desde el despacho del congresista Elvis Vergara, han informado que enviaron un documento al Ministerio de Defensa, exhortándolo a coordinar un puente aéreo para el transporte de suministros y ayuda humanitaria.

Según indicaron, el despacho de Vergara ha reiterado la petición. Sin embargo, hasta el momento, la cartera de Defensa todavía no emitió ninguna respuesta al pedido.

Con la vaciante severa que están sufriendo los ríos amazónicos, tampoco será fácil transportar por vía fluvial toda la ayuda que han conseguido. Aunque la ayuda no atiende todas sus necesidades, los sawetinos saben que tendrán que reconstruir sus locales escolares con lo que tienen.

Como se dijo, están acostumbrados a la indiferencia, a la marginación. Pero, también están acostumbrados a luchar y no se van a dejar vencer.

Han recordado que muchas organizaciones indígenas también, en la fecha del asesinato y después, han expresado su solidaridad, pero sólo eso, porque después no han hecho ningún aporte concreto.

Igual ha ocurrido con diferentes ONGs que atraen recursos con el pretexto de brindar ayuda a las poblaciones indígenas de la Amazonía. A la fecha, ahora que los de Saweto necesitan para evitar que sus niños y adolescentes, pierdan sus estudios, esas ONGs ni siquiera han emitido un pronunciamiento de solidaridad.

Pero los dirigentes no se rendirán. Seguirán buscando ayuda. No sólo para enfrentar a la naturaleza, sino sobre todo a la marginación y para que sus muertos consigan la justicia que, por ahora, se les niega.