Biocrédito: S/ 13.6 Millones para transformar la amazonía peruana

El Biocrédito es una innovadora herramienta financiera diseñada para beneficiar a más de 2,200 productores y organizaciones agrícolas en siete regiones de la Amazonía peruana. Este producto financiero verde, respaldado por el Ministerio del Ambiente (Minam), se propone distribuir S/ 13.6 millones en créditos ambientales para el año 2024, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles y la protección del medio ambiente.

Un Financiamiento Sostenible para la Amazonía

El Biocrédito se distingue por ser el primer producto financiero verde que cuenta con medios de verificación validados por el Minam. Su principal objetivo es facilitar el acceso a financiamiento para aquellos productores y organizaciones agrícolas que implementan prácticas ambientales sólidas y sostenibles en la Amazonía peruana. Entre las prácticas requeridas se incluyen cultivos en áreas libres de deforestación, la no afectación de áreas naturales protegidas, la aplicación de sistemas agroforestales, el uso de abonos orgánicos y el manejo integral de plagas.

Despliegue y Resultados Iniciales

Desde su lanzamiento como piloto en noviembre de 2023 hasta abril de 2024, el Biocrédito ha mostrado resultados prometedores. En este periodo, cuatro cajas municipales han otorgado 183 Biocréditos, sumando un total de S/ 1’286,200, con un monto promedio de S/ 7,028 por crédito. Las cajas municipales participantes en esta etapa inicial incluyen la Caja Cusco, Caja Ica, Caja Maynas y Caja Piura. Estas instituciones han desempeñado un papel crucial en cerrar la brecha del acceso financiero para los agricultores amazónicos.

Expansión del Biocrédito

El éxito inicial del Biocrédito ha llevado a su expansión, con la incorporación de la Caja Huancayo y Caja Arequipa. Estas cajas tienen una fuerte presencia en la Amazonía y están comprometidas en ampliar su cartera verde. Para el 2024, se espera que el Biocrédito beneficie a más de 2,200 productores y organizaciones agrícolas en las regiones de Huánuco, Pasco, Amazonas, Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios. Esta expansión refuerza el compromiso del sistema financiero peruano con la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico de la Amazonía.

Apoyo y Colaboración Internacional

El Biocrédito es el resultado de la colaboración entre la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro Crédito (FEPCMAC) y la Alianza Empresarial por la Amazonía (AEA), una iniciativa apoyada por Usaid Perú, el Gobierno de Canadá y Conservación Internacional Perú. Esta alianza busca promover inversiones sostenibles en la Amazonía, demostrando que los productos financieros verdes no solo son viables, sino también rentables.

Amy Paro, directora de Usaid en Perú, destacó el impacto positivo del Biocrédito: “Sabemos que cerrar la brecha al acceso financiero es un desafío mayor, pero ver que en tan solo seis meses se ha colocado más de un millón de soles en Biocréditos con las Cajas Cusco, Ica, Maynas y Piura, es alentador e impresionante”.

Incentivos y Beneficios

El Biocrédito no solo proporciona financiamiento a tasas competitivas, sino que también ofrece incentivos económicos y no económicos tanto para las instituciones financieras como para los clientes. Willy Espinoza Meier, director de la AEA, señaló: “Lo que buscamos con el Biocrédito es demostrarles a las instituciones financieras que este producto verde es rentable, pues existen fuentes de fondeo con mejores condiciones financieras, que buscan mitigar impactos ambientales. (…) Para los analistas de créditos, incentivos económicos y no económicos competitivos en el mercado y para el cliente, mayor acceso a crédito y mejores tasas de interés”.

Una de las fuentes de financiamiento clave para el Biocrédito es el Programa de Bionegocios del Minam, respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que cuenta con un fondo de US$ 20 millones. Este programa no solo proporciona fondos, sino también un bono del buen pagador que reduce la tasa de interés al finalizar el pago de la deuda, incentivando aún más las prácticas sostenibles entre los agricultores.