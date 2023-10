Hoy día Congreso debe aprobar nuevo Corredor Vial Lima-Huánuco-Pasco-Ucayali al Brasil 2023

HOY INTEGRACIÓN VIAL

Hoy será un día clave para la integración vial y económica de cuatro departamentos del Perú con el Brasil y el Océano Pacífico. Según la información proporcionada ayer, durante el IV Encuentro de Autoridades para la Declaratoria del Corredor Vial Lima-Pasco-Huánuco-Ucayali, la actual congresista por Pasco, Nelcy Heidinger Ballesteros, buscará que el pleno del Congreso de la República del Perú, apruebe el Proyecto de Ley 5121, cuyo dictamen fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Transportes del Congreso de la República.

El mencionado Proyecto de Ley, fue agendada en el pleno del Congreso para los días 11 y 12 de octubre. Es decir, si no se trató ayer, debe abordarse y aprobarse hoy día. Esa es la tarea que tendrá la congresista Heidinger.

El PL 5121, propone declarar de interés nacional la declaratoria de corredor vial a la carretera que comprende la ruta Pucallpa-Puerto Inca-Codo de Pozuzo-Pozuzo-Huancabamba-Huachón-Ninacaca-Vicco-Huayllay-San Miguel de Acos-Huaral-Chancay en los departamentos de Ucayali, Huánuco, Pasco y Lima.

Si se da ese paso, será la base para que se proponga la ejecución de la carretera hacia la frontera con Cruceiro Do Sul. De esa manera, se unirá el Océano Pacífico, desde el puerto de Chancay en Lima (en plena ejecución) con el Brasil y su salida al Océano Atlántico.

El PL 5121 tiene el visto bueno de la Junta de Portavoces del Congreso de la República. Con fecha 20 de junio de 2023, acordó la exoneración de plazo de publicación en el Portal del Congreso del dictamen de la Comisión de Transportes y la ampliación de Agenda. La Junta de Portavoces, en sesión del 10 de octubre de 2023, acordó la ampliación de Agenda.

Con mucho optimismo, la alcaldesa de Coronel Portillo, Janet Yvone Castagne Vásquez, anfitriona del IV Encuentro que se realizó ayer en el Centro Intercultural de la UNIA, resaltó la importancia de consolidar este corredor vial y expresó el compromiso que tienen con el Ministro de Transporte para que se apruebe en el Congreso de la República el Corredor vial como un proyecto de interés nacional.

“Hoy consolidamos el cuarto encuentro de integración vial, tomando acuerdos concretos para poder tomar medidas. El acuerdo concreto es el compromiso de Nelcy Heidinger con el Ministro de Transporte para consolidar este corredor vial. Mañana (hoy), se debe aprobar en el Congreso de la República como un proyecto de interés nacional”.

La alcaldesa anunció que, en el próximo V Encuentro, “debemos contar con la presencia de autoridades nacionales, tanto peruanas como brasileñas para afianzar la integración».

EL IV ENCUENTRO

La sesión de ayer se inició con una explicación amplia de un representante de la empresa que está construyendo el puerto de Chancay, sobre sus beneficios y cronograma de trabajo. Luego un representante de Provías, también informó sobre los procedimientos y los estudios para ejecutar las obras que formarán parte del corredor vial.

En el evento participaron autoridades peruanas y del estado federal de Acre, Brasil. Todos esperanzados en abrir nuevas posibilidades de desarrollo económico y comercial entre los departamentos y entre ambos países.

Entre los asistentes se encontraba Antonia Rojas de Sales, Diputada del Estado Federal de Acre en Brasil, Ismael Crispín, Diputado de Estado 1° Vicepresidente de Parlamento Amazónico de la República Federal de Brasil, y José Sousa Lima, Prefecto de Cruceiro Do Sul, quienes aportaron con su compromiso en busca de la integración transfronteriza.

De las autoridades peruanas estuvieron el gobernador regional Manuel Gambini Rupay, la alcaldesa provincial de Coronel Portillo, Janet Yvone Castagne Vásquez, y la congresista de la República por Pasco, Nelcy Heidinger Ballesteros. También estuvieron presente diversos alcaldes distritales que forman parte la ruta de integración vial, brindando su apoyo a la iniciativa de integración vial.

José Sousa Lima, Prefecto de Cruceiro Do Sul, destacó la importancia de unir esfuerzos entre autoridades de diferentes niveles gubernamentales para lograr una mayor interconexión entre Brasil y Perú, con el fin de beneficiar a ambas naciones.

BRASIL Y PASCO

“Estamos tan cerca y, a la vez, tan lejos, separados por la falta de integración terrestre y aérea. No tenemos aeropuerto internacional en nuestras ciudades; estas son conquistas por realizar en la práctica. Nos complace que en esta reunión estén presente las autoridades de la región de Ucayali debido a su compromiso de apoyo, buscando que esta integración se haga realidad.

Salimos de aquí también con la misión de instar a las autoridades del estado de Acre, diputados y alcaldes a integrar aún más a los pueblos de Brasil y Perú», comentó José Sousa, Prefecto del vecino Cruceiro Do Sul, una de las localidades fronterizas importantes del estado de Acre-Brasil.

En su intervención, la congresista peruana por Pasco, Nelcy Heidinger Ballesteros, mencionó el proyecto de ley 5121 que debe ser debatico y aprobado hoy en el Congreso de la República.

«Tenemos el proyecto de ley 5121, que mañana (hoy) presentaremos en el Congreso de la República, el cual ya ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Transporte. Esto beneficiará que, desde aquí hasta Chancay, tendremos una vía nacional que tomará un promedio de 10 horas para llegar a Chancay. Se preguntarán por qué vamos a Chancay. Esto es un corredor productivo que conecta a Brasil, lo que implica una interconexión internacional que beneficiará a toda la ruta, permitiendo que los productores transporten sus productos de manera más rápida hacia la capital» refirió Nelcy Heidinger.

Heidinger hizo un recuento de los Encuentros, a los que consideró mesas de trabajo, donde se fueron uniendo esfuerzos para crear el marco legal que, mediante una nueva vía unirá cuatro departamentos y llevará a la integración con el Brasil. Puso como ejemplo la ausencia del gobernador de Huánuco, quien no pudo llegar a Pucallpa, por la interrupción de la carretera. Por lo que, con el nuevo corredor vial, las interrupciones ya no serán un problema. “Este no es un proyecto declarativo, sino que estamos creando un corredor económico… Si ahora no está asfaltada toda la vía, cuando se la asfalte totalmente en los tramos de Huánuco y Pasco, se reducirá el tiempo para llegar a la costa (Chancay)”.

Los estudios para pavimentar los tramos que faltan, estarán terminados en mayo del próximo año, así como el aeropuerto internacional en Huancabamba (distrito de la provincia de Oxapampa, departamento de Pasco).

En el evento, el alcalde del distrito de Chancay, Juan Alberto Álvarez Andrade, expresó su grata sorpresa por el crecimiento de Pucallpa y recordó que la inversión privada ha permitido la construcción del puerto de Chancay que hoy se convierte en un elemento importante para la integración. “Los chinos están construyendo en Chancay, 1 300 millones de dólares”, dijo Alvarez.

Si por esos misterios del legislativo, no se aprobase hoy el Proyecto de Ley 5121, los alcaldes y sus poblaciones están dispuestos a unificar esfuerzos para adoptar medidas que impulsen su aprobación.

Janet Castagne, alcaldesa de Coronel Portillo, tomando una propuesta de los invitados de Brasil, propuso que el próximo V Encuentro de Autoridades, se realice en Cruceiro Do Sul, Brasil y refirió que no se trata sólo de palabras que se lleva el viento, sino que se deben adoptar acciones concretas. Su propuesta fue respaldada.