Accidente de tránsito deja un ´frío´ y otro ´tibio´

SAN MARTÍN: Se registró un terrible suceso en las inmediaciones del jirón José Olaya, por un accidente de tránsito de dos motocicletas, donde un sujeto terminó herido y cobraría la vida de una joven de 17 años, el hecho fue registrado en cámaras.

Según informes, en la cámara de video vigilancia de la zona quedó grabado el incidente donde dos vehículos perdieron el control, cayendo contra el pavimento y rodaron por algunos metros, ambos heridos fueron llevados al Hospital de Tarapoto, pero la joven que iba a cumplir la mayoría de edad no sobrevivió.

Hasta el lugar del incidente, llegaron agentes policiales a realizar las diligencias. El Instituto de Medicina Legal, no pudo hacer la necropsia de la menor, ya que no había el servicio de agua potable, por lo que los padres mostraron su disgusto, puesto que mientras no se haga la necropsia no podrían velarla.